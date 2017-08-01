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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بازسازی کامل ۳ خوابگاه دانشگاه امیرکبیر تا پایان تابستان

بازسازی کامل ۳ خوابگاه دانشگاه امیرکبیر تا پایان تابستان

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به بازسازی فضای خوابگاهی این دانشگاه گفت: سه ساختمان خوابگاهی این دانشگاه در تابستان به طور کامل بازسازی می شوند.

حسین یوسفی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه ساختمان خوابگاه های شهید مرادی، شهید نجات اللهی و شهید یاوری این دانشگاه در تابستان بازسازی کامل می شوند که روند بازسازی آغاز شده است.

وی افزود: ساختمان خوابگاه شیهد نجات اللهی این دانشگاه برای دانشجویان ورودی کارشناسی پسر دانشگاه بازسازی می شود.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد: خوابگاه شهید مرادی این دانشگاه نیز درحال بازسازی برای دانشجویان کارشناسی دختر این دانشگاه است.

یوسفی خواه اظهار داشت: خوابگاه شهید یاوری این دانشگاه نیز ویژه دانشجویان دکتری درحال بازسازی است.

وی عنوان کرد: خوابگاه های شهید برنجیان و شهدا این دانشگاه نیز به صورت جزئی درحال تعمیر و بازسازی هستند.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: این دانشگاه دارای ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجوی خوابگاهی است که ظرفیت استاندارد این دانشگاه حدود ۴ هزار و ۱۰۰ نفر است.

کد مطلب 4046597

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