" جكي چان " درفيلم " ساعت شلوغي سه " بازي مي كند

" جكي چان " درنمايي ازفيلم "ساعت شلوغي دو"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه با اعلام خبرمذكورافزود:" تا پايان اين ماه برروي فيلمنامه نهايي كارمي كنيم وبه احتمال بسيارفيلمبرداري را ازسال 2004 آغازمي كنيم."

اين هنرپيشه كه به تازگي بازي درفيلم " دوردنيا درهشتاد روز" را به پايان برده درمورد اين فيلم مي گويد:" صحنه هاي اكشن اين فيلم مانند سايرفيلمهايم است وبايد اضافه كنم كه دراجراي اين صحنه ها سايرهنرپيشگان را نيزراهنمايي كردم ."

اين هنرپيشه بزودي به هنگ كنگ بازمي گردد تا فيلم " داستان پليسي جديد" را جلوي دوربين ببرد.

علاوه براين اوتصميم دارد دريك اثردرام نيزبه ايفاي نقش بپردازد. شنيده ها حاكي ازاين است كه دراين اثردرام هيچگونه ردپايي ازصحنه هاي اكشن ديده نمي شود.

هنرپيشه فيلمهاي " ظهرشانگهاي " و"شواليه هاي شانگهاي" دراين مورد گفت:" به حد كافي درفيلمهاي اكشن بازي كرده ام وحالا تمايل دارم سايرگونه هاي سينمايي را بيازمايم . ما درهنگ كنگ داستانهاي عاشقانه بسياري را داريم كه تا به حال روايت نشده اند."