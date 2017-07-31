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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

رهبر حزب کمونیست:

تحریم های آمریکا آب سردی بود بر پیکر طرفداران رابطه با آمریکا

تحریم های آمریکا آب سردی بود بر پیکر طرفداران رابطه با آمریکا

رهبر حزب کمونیست اعلام کرد که تحریم هایی که اخیرا از سوی کنگره آمریکا علیه مسکو وضع شده است، طرفداران آمریکا را ناامید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «گنادی زوگانوف» رئیس حزب کمونیست اظهار داشت که تحریم های آمریکا علیه روسیه همچون آب سردی بود که بر پیکر کسانی که به دنبال احیای روابط با آمریکا هستند، ریخته شد.

زوگانوف گفت: تحریم های جدید آمریکا کسانی را که در حکومت روسیه امید به ارتباط با آمریکا به عنوان یک شریک داشتند، را ناامید کرد.

وی افزود که حزب کمونیست، بارها هشدار داده است که دوستی با غرب فقط ماسکی است که آن ها در استراتژی خود استفاده می کنند.

کنگره آمریکا هفته گذشته تحریم هایی را بر علیه روسیه، ایران و کره شمالی وضع کرد.

این تحریم ها، واکنش های مختلفی را از سوی مقامات مختلف روس، در پی داشته است. 

کد مطلب 4046709

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