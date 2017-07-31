برنامه دولت دوازدهم برای تعامل با بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمد نهاوندیان با بیان اینکه دولت دوازدهم برای تعامل جدی با بخش خصوصی برنامه دارد، گفت: بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که به آن اشاره میشود و دولتها بسترساز اشتغال هستند. دولت باید بستر ایجاد اشتغال را فراهم کند؛ اما از خود دولت با میزان کاهش درآمدهایش، بههیچوجه نباید انتظار داشت که شغل دولتی به وجود آورد.
وی افزود: با بودجههای عمرانی دولت نمیتوان شغل آفرید. باید از دولت بخواهیم که فقط وظیفه خود را انجام دهد تا بخش خصوصی بااحساس رقابت و عدالت، کارآفرینی کند.
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