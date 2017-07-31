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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

رئیس جدید کارکنان کاخ سفید سوگند یاد کرد

رئیس جدید کارکنان کاخ سفید سوگند یاد کرد

«جان کلی» به جای«رینس پاریباس» به عنوان رئیس جدید کارکنان کاخ سفید سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «جان کلی» به جای«رینس پاریباس» به عنوان رئیس جدید کارکنان کاخ سفید سوگند یاد کرد.

ژنرال «جان کلی» پیشتر وزارت امنیت داخلی آمریکا در دولت دونالد ترامپ را برعهده داشت.

لازم به ذکر است، تصمیم ترامپ برای اخراج پاریباس اختلاف عملکرد وی با «کوری لواندوفسکی» مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ و «دیوید بوسی» معاون لواندوفسکی عنوان شده است.

گویا اختلاف نظر این افراد به دلیل تحقیقاتی بوده که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال انجام بوده است.

کد مطلب 4046729

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