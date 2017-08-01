به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته عصردوشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که خدمت به مردم را عبادت دانسته‌اند، گفت: خوشبختانه در دور سوم و چهارم شورای اسلامی شهر در سه بخش فرهنگی، خدماتی و سرمایه‌گذاری اقدامات اثربخشی به انجام رسید.

وی ادامه داد: در این مدت، در زمینه فرهنگی با تمام توان در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ورود پیدا کردیم و با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران و تلاش فراوان معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری اقدامات مؤثری به ثمر رسید.

وی با ارائه گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر در دور سوم و چهارم عنوان کرد: در همین راستا در بخش سخت‌افزاری به عقیده من چنانچه بخواهیم مردم ولایت‌مدار را تکریم کنیم باید در مناطق مختلف شهری ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و خدماتی که شامل احداث یک فرهنگسرا، یک سالن ورزشی، یک بازارچه و یک پارکینگ در هر محله است را مورد توجه قرار دهیم.

غلامی خجسته بیان کرد: در رابطه با احداث فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی در این مدت ۸۳ مصوبه فرهنگی برای تهیه زمین به تصویب رساندیم که از این تعداد مصوبه، تاکنون ۲۳ پروژه فرهنگی و ورزشی اجرا و افتتاح و ۴ پروژه آماده افتتاح است.

۹ پروژه در حال ساخت و ۱۸ زمین آماده ساخت است

وی افزود: ۹ پروژه در حال ساخت و ۱۸ زمین آماده ساخت است، ضمن اینکه ۱۵ زمین نیز به سپاه ناحیه، بسیج، مساجد، حسینیه‌ها و سمن‌ها اهدا شده و ۱۴ زمین هم در حال پیگیری برای تملک است.

وی با اشاره به سالن‌های آموزشی و فرهنگ‌سراهای افتتاح شده در این مدت گفت: فرهنگسرای پیشکسوتان شماره یک، مجتمع فرهنگی هنری عین‌القضات، فرهنگسرای مهر شماره یک، سالن ورزشی کشتی شاهد، سالن ورزشی رزمی شاهد، فرهنگسرای قرآن رضوان، فرهنگسرای قرآن کلپا، سالن ورزشی پارک بانوان، سالن ورزشی اسلامشهر، زمین چمن مصنوعی پارک خضر، فاز دوم فرهنگسرای مهر، تجهیز و تکمیل رصدخانه، مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت در دور سوم و چهارم توسط شورا به بهره‌برداری رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان همچنین در خصوص فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی آماده افتتاح نیز توضیح داد: در این رابطه فرهنگسرای حکمت کوی محمدیه، سالن ورزشی سردار شهید همدانی در کوی فرهنگیان و مجتمع فرهنگی شهربانو آماده افتتاح است.

وی در ادامه با اشاره به فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی در حال ساخت نیز گفت: فاز دوم حسینیه چهار باب‌الحوائج در کوی شهید بهشتی، پارک ورزشی در حصار امام(ره)، مجتمع ورزشی حصار امام(ره)، دهکده ورزشی در رباط شورین، فرهنگسرای آیت‌الله آخوند همدانی حصار راه علی‌آباد، فرهنگسرای قرآنی نور در خضر، مجتمع حوزه مقاومت بسیج در کوی مدنی، زمین بسکتبال کوی الوند و زمین والیبال این کوی در حال ساخت است.

وی همچنین از فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی آماده ساخت به فاز دوم فرهنگسرای تاریخ و تمدن، فرهنگسرای میر سید علی همدانی، فرهنگسرای شماره یک منوچهری، احداث مراکز گردشگری، فرهنگسرای دره مرادبیک و فرهنگسرای کوی شهید مدرس اشاره کرد.

پیگیری اطلس فرهنگی ورزشی همدان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش نرم‌افزاری در دور سوم و چهارم شورای اسلامی شهر، گفت: کسب مقام اول مسابقات خانه ریاضی شهرداری در سطح کشور در بین ۴۳۳ گروه شرکت‌کننده و اعزام به مسابقات بین‌المللی هلند، کمک به برگزاری یادواره‌های شهدا در شهر همدان، بازدید از خانواده‌ معظم شهدا، توسعه آموزش شهروندی در تمام زمینه‌ها، برنامه‌ریزی مساعدت مالی به مساجد، هیئت ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف، نام‌گذاری فرهنگسرای کوی محمدیه، بررسی طرح‌های ارائه شده توسط سازمان‌ها یا شهروندان در کمیسیون، پیگیری اطلس فرهنگی ورزشی، تشکیل هیأت امنای مرکز همایش‌های بین‌المللی و قرآنی شهر همدان، تصویب برگزاری نماز جماعت در ۲۵ بوستان شهر، بررسی ۱۴۷ صورتجلسه کمیسیون نام‌گذاری از جمله این اقدامات بود.

وی همچنین اعلام کرد: در بخش ورزشی نیز برنامه‌ریزی فعال‌تر کردن ۱۲۰ تیم فوتبال محلات، برنامه‌ریزی تشکیل ۶۰ تیم والیبال توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، تشکیل ۱۰۰ تیم فوتبال نونهالان و نوجوانان در حاشیه شهر، برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌های فوتبال، برنامه‌ریزی برگزاری مسابقات چهارجانبه و استعدادیابی نونهالان زیر ۱۳ سال در بین ۱۰۰ تیم در تالار اجتماعات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان، اختصاص ۲۰ هکتار زمین به منظور احداث دهکده ورزشی، افتتاح سالن ورزشی کشتی در میدان شاهد و افتتاح سالن ورزشی رزمی در میدان شاهد انجام شده است.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با تقدیر از مجموعه اقدامات انجام شده در کمیسیون فرهنگی شوراهای دور سوم و چهارم گفت: فعالان در این رابطه عاشقانه و دلسوزانه مسائل فرهنگی را پیگیری کردند.

سید احمد حسنی‌حلم همچنین با تقدیر از معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان و سایر فعالان این حوزه، اظهار کرد: ۱۰ سال در شورای اسلامی شهر همدان توفیق خدمت‌گزاری داشته ام و دستمزد ما بعد از ۱۰ سال این شد که هر روز ما را به دادگستری ببرند و بیاورند.

وی بابیان اینکه یکی از مصوباتی که به واسطه آن این روزها به دادگستری رفت و آمد می‌کنم، مربوط به پل‌های عابر پیاده بلوارها است که در این زمینه از آنجا که مردم در نبود پله برقی و آسانسور مشکلاتی داشتند مصوباتی داده شد، ادامه داد: در آن زمان شورا تصمیم گرفت تجهیز پل‌های عابر پیاده به پله برقی و آسانسور را مصوب کند که این موضوع در حال حاضر مشکل‌ساز شده است.

وی توضیح داد: در این رابطه، در آن زمان، فردی برنده مناقصه شد که از آنجا که زمان اجرای کار با بالا و پایین شدن قیمت دلار همزمان شد پیشنهادی از سوی برنده مناقصه مبنی بر دریافت ۴۰ درصد از پرداخت اولیه به جای ۲۰ درصد، به منظور وارد کردن جنس از آلمان از طریق کره به شهرداری و شورای وقت داده شد که در نهایت این پیشنهاد مصوبه شورا را دریافت کرد.

عضو شورای اسلامی شهر در دور چهارم، همچنین با بیان اینکه در حال حاضر دادگستری پایش را در یک کفش کرده که به چه علت شورای سوم چنین مصوبه‌ای داشته است، گفت: اگر چنین مصوبه‌ای خلاف قانون بوده، چطور کمیته انطباق آن را تأیید کرده است!؟

وی عنوان کرد: می‌گویند کمیته انطباق قبلی مورد قبول ما نبوده و کمیته فعلی که متشکل از یک قاضی است مورد قبول است در حالی که این حرف عجیب است چراکه در آن زمان کمیته انطباق نیز مبنای قانونی داشت.

چنانچه موردی در شورای اسلامی شهر تصویب شود و کمیته انطباق آن را رد نکند و یا اعتراضی نداشته باشد، مصوبه قانونی بوده است وی عنوان کرد: به استناد ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراها و تشکیلات شهرداری‌ها، چنانچه موردی در شورای اسلامی شهر تصویب شود و کمیته انطباق آن را رد نکند و یا اعتراضی نداشته باشد، مصوبه قانونی بوده است.

حسنی‌حلم با بیان اینکه امروز می‌گویند تعداد زیادی از مصوباتی که در آن دوره داده شده درست نبوده، اظهار کرد: اعضای جدید شورای پنجم از دادگستری، بازرسی و هیئت تطبیق اجازه بگیرند و پس از آن از استقلال خود استفاده کرده و رأی بدهند.

وی افزود: در غیر این صورت باید مثل بنده که در ۲ هفته اخیر به مصوبات جدید رأی ممتنع داده‌ام به تمام مصوبات رأی ممتنع بدهند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه امیدوارم همه ما در انجام مسؤولیت محوله از سوی مردم بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم، گفت: حوزه معاونت فرهنگی شهرداری با مسئولیت‌های متنوع مواجه است.

محمد قدیمی عنوان کرد: موفقیت‌ها در عملکرد معاونت فرهنگی حاصل زحمات افرادی است که شاید در حوزه تصمیم‌سازی ورود داشتند و در این رابطه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا بسیار اثرگذار بوده است.

وی بیان کرد: از جمله موفقیت‌های ما، ارتباط تنگاتنگ ایجاد شده میان شهرداری با بدنه مردم از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها بوده که خوشبختانه در سال‌های اخیر این نوع از همکاری پررنگ‌تر شده و ما توانستیم از ظرفیت سمن‌ها بیش از پیش بهره‌مند شویم.

برگزاری ۱۰ جشن دهه کرامت در نقاط مختلف شهر

قدیمی همچنین از برگزاری ۱۰ شب جشن دهه کرامت در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: سعی کردیم جشن‌ها در مناطق مختلف شهر برگزار شود که به همین منظور در ادامه ایام، سه شب در کوی خضر و دو شب در پارک کودک برنامه خواهیم داشت.

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته خبرنگار، عنوان کرد: در همین راستا روز شنبه چهاردهم مرداد ماه برنامه جشنی ویژه خبرنگاران و خانواده‌های آنان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص هفته همدان نیز گفت: این هفته از یکم شهریورماه آغاز می‌شود و امسال نیز شهرداری با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد برنامه‌های مدونی خواهد داشت.

قدیمی با بیان اینکه در اسفندماه سال جاری هزاره باباطاهر برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این رابطه برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در چهار بخش ورزش همگانی، محلات، قهرمانی و کارمندی در سال‌های اخیر فعالیت‌های اثربخشی داشته است، گفت: در بخش ورزش محلات در چند سال گذشته افزایش تعداد رشته‌های ورزشی را شاهد بودیم.

شناسایی ۴ هزار مخاطب در حوزه ورزش محلات

امیرحسین اسکندریان بیان کرد: در حال حاضر در حوزه ورزش محلات با بیش از ۴ هزار مخاطب روبه‌رو هستیم.

وی توضیح داد: سال گذشته فاز اول دهکده ورزش محلات به بهره‌برداری رسید که این امر در ارتقای طرح ورزش محلات اثرگذار بود.

وی در خصوص ورزش همگانی نیز گفت: در این رابطه هم‌اکنون بیش از ۲۰ رشته ورزشی فعال است و بیش از ۲ هزار نفر نیز از اماکن مربوط استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش ورزش کارمندی بیش از ۱۰ رشته ورزشی استعدادیابی شده است، در خصوص ورزش قهرمانی نیز اعلام کرد: در این بخش شاهد اتفاقات خوب و صعود تیم‌ها به مراتب بالاتر بودیم.

مدیر امور فرهنگی و هنری شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه فرهنگی و هنری ۱۴ مرکز فعال در شهر وجود دارد، گفت: این مراکز شامل فرهنگسرای ولایت، فرهنگسرای مهر، فرهنگسرای رضوان، تاریخ و تمدن، بینش، پرواز، پیشکسوتان و کلپا است.

سعید ترکمان افزود: توانمندسازی شهروندان از جمله رویکردهای مراکز فرهنگی شهرداری است و در این زمینه چهار فرهنگسرای ولایت، مهر، رضوان و راه کربلا فعال هستند.

وی بیان کرد: توانمندسازی، تحکیم، تشکیل و تعالی خانواده‌ها در دستور کار است ضمن اینکه مشاوره در زمینه‌های مختلف و برگزاری کارگاه‌های مهارتی نیز مورد توجه بوده است.

