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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

امروز؛

قرارداد توسعه فاز ۱۱ در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید شد

قرارداد توسعه فاز ۱۱ در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید شد

قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی که اخیرا بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا شد، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: پس از چند جلسه بحث و بررسی بر روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، این قرارداد در جلسه امروز (دوشنبه، ۹ مردادماه) به تایید رسید.

قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت پتروپارس ۱۲ تیرماه امسال امضا شد.   این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.


 

کد مطلب 4046782
فرشته رفیعی

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