قرارداد توسعه فاز ۱۱ در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: پس از چند جلسه بحث و بررسی بر روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، این قرارداد در جلسه امروز (دوشنبه، ۹ مردادماه) به تایید رسید.



قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت پتروپارس ۱۲ تیرماه امسال امضا شد. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.



