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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۲

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان خبر داد:

تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ورزش آبادان در برنامه ای ۵ ساله

تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ورزش آبادان در برنامه ای ۵ ساله

آبادان – رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان از تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه آبادان در قالب یک برنامه ۵ ساله و با بیس کاری سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خادمعلی تهذیبی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ورزش آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به تصویب فعالیتهای عمرانی و ورزشی شهرستان آبادان گفت: در نیمه دوم امسال ما میزبان یکسری از رویدادهای ورزشی هستیم که برگزاری آنها به فراخور زمان و تامین نیازهای مالی مربوطه بستگی دارد.

وی با بیان اینکه همچون سنوات گذشته جشنواره مهر اروند را در پائیز امسال برگزار می کنیم، افزود: در مباحث عمرانی اعتباراتمان را به دو بخش درون و بیرون از محدوده منطقه آزاد اروند تقسیم کرده ایم که در بخش درون محدوده، اعتبارات لازم از طریق سازمان منطقه آزاد اروند تامین و پرداخت می شود و در بخش بیرون محدوده، از اعتبارات استانی تزریق می شود که برای اروندکنار، چوئبده و روستاها است.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش آبادان به منظور دسترسی هیئت های ورزشی به منابع انسانی جهت استعدادیابی، پرورش استعدادها و قهرمان پروری، اظهار کرد: در بحث ورزش بانوان نیز قرار شد تا در جلسه دوم این شورا به طور خاص به این موضوع پرداخته شود و ضمن طرح مشکلات و مسائل مبتلابه بانوان، راهکارهای کارشناسی شده حل آنها نیز ارائه و مباحثی که جنبه عملیاتی برای اجرا داشت را دنبال کنیم.

تهذیبی سرجمع اعتبارات داخل و بیرون از محدوده منطقه آزاد اروند در سال جاری را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته بیش از یک میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای خرید وسایل سرمایشی و نصب آنها در اماکن ورزشی آبادان هزینه شد که به نوبه خود کم نظیر بود.

وی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی و فراملی در آبادان را یادآور شد و افزود: امید می رود تا در روند اجرای مصوبات خللی به وجود نیاید.

وی در خصوص پارک بانوان آبادان با بیان اینکه احداث این پارک در حوزه اختیار شهرداریهاست، اظهار کرد: اگر مشکلاتی در جهت بهره وری مناسب و مطلوب از این پارک هست بایستی برطرف شود، برای شهری همچون آبادان حداقل دو پارک بانوان به طور اختصاصی نیاز است تا بتوانند برنامه های ورزشی و فرهنگی مختص خود را با یک آرامش خاطر خوبی در آنجا به انجام برسانند.

وی ابراز امیدواری کرد تا شهرداری و شورای شهر به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند.

اختصاص بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار به امر ورزش در منطقه آزاد اروند

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند نیز در ادامه این جلسه با اشاره به نگاه مثبت مدیرعامل و هیئت مدیره این سازمان به امر ورزش، گفت: امسال سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به امر ورزش منطقه اختصاص داده شد.

پیمان ادیبی افزود: اعتبار یاد شده برای هزینه کرد بابت ساخت سه پروژه شامل هتل ورزش آبادان، فاز نخست مجموعه ورزشی شهید جهان آراء خرمشهر و سالن چند منظوره مینوشهر و مابقی نیز برای استاندارسازی اماکن ورزشی و احداث یک زمین چمن مصنوعی در چوئبده هزینه می شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا کار شورای ورزش در سه شهر آبادان، خرمشهر و مینوشهر استمرار یابد و مصوبات خوبی را نیز در بر داشته باشد.

وی اظهار کرد: در هفته آینده جلسه شورایعالی ورزش منطقه را که شامل هر سه شورای ورزش آبادان، خرمشهر و مینوشهر است را برگزار می کنیم.

کد مطلب 4046791

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