تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ورزش آبادان در برنامه ای ۵ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، خادمعلی تهذیبی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ورزش آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به تصویب فعالیتهای عمرانی و ورزشی شهرستان آبادان گفت: در نیمه دوم امسال ما میزبان یکسری از رویدادهای ورزشی هستیم که برگزاری آنها به فراخور زمان و تامین نیازهای مالی مربوطه بستگی دارد.

وی با بیان اینکه همچون سنوات گذشته جشنواره مهر اروند را در پائیز امسال برگزار می کنیم، افزود: در مباحث عمرانی اعتباراتمان را به دو بخش درون و بیرون از محدوده منطقه آزاد اروند تقسیم کرده ایم که در بخش درون محدوده، اعتبارات لازم از طریق سازمان منطقه آزاد اروند تامین و پرداخت می شود و در بخش بیرون محدوده، از اعتبارات استانی تزریق می شود که برای اروندکنار، چوئبده و روستاها است.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش آبادان به منظور دسترسی هیئت های ورزشی به منابع انسانی جهت استعدادیابی، پرورش استعدادها و قهرمان پروری، اظهار کرد: در بحث ورزش بانوان نیز قرار شد تا در جلسه دوم این شورا به طور خاص به این موضوع پرداخته شود و ضمن طرح مشکلات و مسائل مبتلابه بانوان، راهکارهای کارشناسی شده حل آنها نیز ارائه و مباحثی که جنبه عملیاتی برای اجرا داشت را دنبال کنیم.

تهذیبی سرجمع اعتبارات داخل و بیرون از محدوده منطقه آزاد اروند در سال جاری را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته بیش از یک میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای خرید وسایل سرمایشی و نصب آنها در اماکن ورزشی آبادان هزینه شد که به نوبه خود کم نظیر بود.

وی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی و فراملی در آبادان را یادآور شد و افزود: امید می رود تا در روند اجرای مصوبات خللی به وجود نیاید.

وی در خصوص پارک بانوان آبادان با بیان اینکه احداث این پارک در حوزه اختیار شهرداریهاست، اظهار کرد: اگر مشکلاتی در جهت بهره وری مناسب و مطلوب از این پارک هست بایستی برطرف شود، برای شهری همچون آبادان حداقل دو پارک بانوان به طور اختصاصی نیاز است تا بتوانند برنامه های ورزشی و فرهنگی مختص خود را با یک آرامش خاطر خوبی در آنجا به انجام برسانند.

وی ابراز امیدواری کرد تا شهرداری و شورای شهر به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند.

اختصاص بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار به امر ورزش در منطقه آزاد اروند

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند نیز در ادامه این جلسه با اشاره به نگاه مثبت مدیرعامل و هیئت مدیره این سازمان به امر ورزش، گفت: امسال سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به امر ورزش منطقه اختصاص داده شد.

پیمان ادیبی افزود: اعتبار یاد شده برای هزینه کرد بابت ساخت سه پروژه شامل هتل ورزش آبادان، فاز نخست مجموعه ورزشی شهید جهان آراء خرمشهر و سالن چند منظوره مینوشهر و مابقی نیز برای استاندارسازی اماکن ورزشی و احداث یک زمین چمن مصنوعی در چوئبده هزینه می شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا کار شورای ورزش در سه شهر آبادان، خرمشهر و مینوشهر استمرار یابد و مصوبات خوبی را نیز در بر داشته باشد.

وی اظهار کرد: در هفته آینده جلسه شورایعالی ورزش منطقه را که شامل هر سه شورای ورزش آبادان، خرمشهر و مینوشهر است را برگزار می کنیم.