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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با مهر خبر داد :

بررسی دلایل عدم پرداخت وام های دانشجویی در کمیسیون آموزش

بررسی دلایل عدم پرداخت وام های دانشجویی در کمیسیون آموزش

وام دانشجویی دانشگاه ها با وجود گذشت 8 ماه از سال 1385 هنوز پرداخت نشده است در همین راستا کمیسیون آموزش مجلس پس از تعطیلات به بررسی دلایل عدم پرداخت این وام خواهد پرداخت.

عباسعلی رستمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت: در بودجه سال 85 مصوب شد 120 میلیارد تومان وام دانشجویی از صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت شود که از این اعتبار 58 میلیارد تومان به وزارت علوم، 2 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 60 میلیارد تومان به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می گرفت که متأسفانه هنوز این تسهیلات به صندوق رفاه پرداخت نشده است و نمایندگان مجلس هم به وزیر اقتصاد تذکر داده اند.

وی با انتقاد از بانک های عامل پرداخت وام دانشجویی گفت: در جلسه آینده کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که بعد از تعطیلات مجلس برگزار می شود، به موضوع عدم پرداخت وام دانشجویی از سوی بانک های عامل پرداخته می شود.

کد مطلب 404681

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