بررسی دلایل عدم پرداخت وام های دانشجویی در کمیسیون آموزش

عباسعلی رستمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت: در بودجه سال 85 مصوب شد 120 میلیارد تومان وام دانشجویی از صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت شود که از این اعتبار 58 میلیارد تومان به وزارت علوم، 2 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 60 میلیارد تومان به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می گرفت که متأسفانه هنوز این تسهیلات به صندوق رفاه پرداخت نشده است و نمایندگان مجلس هم به وزیر اقتصاد تذکر داده اند.
وی با انتقاد از بانک های عامل پرداخت وام دانشجویی گفت: در جلسه آینده کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که بعد از تعطیلات مجلس برگزار می شود، به موضوع عدم پرداخت وام دانشجویی از سوی بانک های عامل پرداخته می شود.
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