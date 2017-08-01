اصلاح جامعه درگرو اجرای امربه معروف است/لزوم پیشگیری از هنجارشکنی

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلام برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نظارتی عمومی و اجتماعی قرار داده و چه بسا با نهادینه شدن این امر در پیکر جوامع خود کنترلی میان مردم افزایش یابد که آثار مطلوبی از آن به جا خواهد ماند.

وی افزود: امر به معروف بر نهی از منکر مقدم است زیرا که هدف اصلاح امت می باشد، اما برای تداوم این اصلاح عمومی به مقابله با هنجارشکنان نیز نیاز است، و اصلاح بدون موعظه و نظارت که از طریق نهی از منکر انجام می پذیرد، تحقق نخواهد پذیرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد، بخشی از این قوانین مربوط به آمران است که باید موضوعات امر به معروف را بشناسند و مراتب اجرای امر و نهی را بدانند.

قربانپور خاطرنشان ساخت: البته حائز اهمیت است که تمامی این مراحل باید با انگیزه الهی و به دور از هرگونه حب و بغض بوده و با روشی محبت آمیز و مهرجویانه انجام شود تا این عمل از خطرات اجتماعی به دور باشد و موثر واقع شود.

وی گفت: همچنین توجه به شرایط زمانی و مکانی برای انجام این عمل نیز مهم است، چرا که در برخی موارد دیده شد امر و نهی به صورت جمعی و غیر مستقیم اثر قابل توجه تری را دارا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: اگرچه مفهوم کلی انتقاد سازنده به اصل امر به معروف و نهی از منکر نزدیک است و انتقاد سازنده باعث اصلاح امور فردی یا اجتماعی می شود، لیکن موضوع امر به معروف حوزه گسترده تری را در بر می گیرد، زیرا امر به معروف امری همگانی است.

قربانپور تصریح کرد: باید در نظر داشت که وجه اشتراک بین این دو این است که انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر باید به دور از انگیزه تخریبی باشد و نه تنها به بیان نقد بپردازند بلکه برای آن راهکارهای مفید ارائه دهند.

وی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم است و جوامع کوچک و بزرگ را شامل می شود، همانطور که مردم می توانند موضع امر به معروف و نهی از منکری نسبت به مدیران و کارگزاران جامعه داشته باشند، دستگاه های حاکمیتی نیز می توانند نسبت به مردم و نیروهای تحت امرشان این موضع را داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تشریح کرد: نکته قابل توجه این است که مدیریت و حاکمیت در نظام های اجتماعی با مبنای اسلامی باید شرایط عمومی را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر فراهم نماید و حاکمیت دینی به عنوان راس این هرم، باید نظارت بر انجام فرایض الهی در همه بخش های زیرمجموعه خود داشته باشد.

قربانپور افزود: فضای عمومی جامعه باید فضای عدالت، تقوا و اصلاح اجتماعی باشد و مظاهر فساد اخلاقی، اداری و اقتصادی از میان برداشته شود، مدیران و مسئولان باید بدانند وظیفه سنگینی در نظام اسلامی بر دوش آنهاست و تعابیری چون آزادی مردمی، نشاط اجتماعی و غیره به معنای زیر پا گذاشتن قوانین دینی نیست.