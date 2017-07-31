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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۳۸

بازداشت ده‌ها فلسطینی در قدس و کرانه باختری

بازداشت ده‌ها فلسطینی در قدس و کرانه باختری

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی دست کم ۴۲ فلسطینی را در «قدس» و «کرانه باختری» بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته دست کم ۴۲ شهروند فلسطینی را در «قدس» و «کرانه باختری» بازداشت کرده هم چنین ۱۲ فلسطینی در «بیت لحم» و «الخلیل» و «قلندیا» و «جنین» بازداشت شدند.

نیروهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تعداد فلسطینی های بازداشت شده طی دو هفته گذشته به بیش از ۴۰۰ تن رسیده که اکثریت آنها یا آزاد شده و یا باید در منزل بمانند و یا به مسجد الاقصی نزدیک نشوند.

به دنبال اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مسجد الاقصی که خشم فلسطینی ها را برانگیخت و عقب نشینی این رژیم از نصب گیت های الکترونیک در ورودی های این مسجد همچنان اوضاع در قدس اشغالی متشنج است.

کد مطلب 4046830

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