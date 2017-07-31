به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته دست کم ۴۲ شهروند فلسطینی را در «قدس» و «کرانه باختری» بازداشت کرده هم چنین ۱۲ فلسطینی در «بیت لحم» و «الخلیل» و «قلندیا» و «جنین» بازداشت شدند.

نیروهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تعداد فلسطینی های بازداشت شده طی دو هفته گذشته به بیش از ۴۰۰ تن رسیده که اکثریت آنها یا آزاد شده و یا باید در منزل بمانند و یا به مسجد الاقصی نزدیک نشوند.

به دنبال اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مسجد الاقصی که خشم فلسطینی ها را برانگیخت و عقب نشینی این رژیم از نصب گیت های الکترونیک در ورودی های این مسجد همچنان اوضاع در قدس اشغالی متشنج است.