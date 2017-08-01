در انتظار هشتمین گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف ریاست جمهوری شنبه آینده در محل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. حسن روحانی که برای ۴ سال دوم موفق به کسب رای اعتماد ملت شده است، در این مراسم طبق اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می کند که همه استعدادها و صلاحیت های خویش را در راه مسئولیت هایی که بر عهده گرفته، به کار بگیرد.

طبق آئین نامه رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف ٢ هفته فرصت دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. البته حسن روحانی ۴ سال پیش در اولین مراسم تحلیف که در آن شرکت داشت، وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد. بر همین اساس پیش بینی می‌شود که وی در مراسم شنبه آینده نیز گزینه هایش را برای مدیریت وزارتخانه های دولت معرفی کند.

در هر صورت حداکثر تا ٢٠ روز دیگر - با لحاظ شدن وقت قانونی دو هفته ای بعد از مراسم تحلیف- وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم معرفی می شوند و طی آن گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت ورزش نیز مشخص خواهد شد.

در انتظار معرفی هشتمین گزینه برای وزارت ورزش

وزارت ورزش و جوانان هشتم دی ماه ۱۳۸۹ پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد.

برای مدیریت این وزارتخانه تازه شکل گرفته در دولت دهم ابتدا حمید سجادی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به مجلس معرفی شد اما بعد از اینکه وی نتوانست رای اعتماد لازم را بگیرد، محمد عباسی برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

محمد عباسی در گرفتن رای اعتماد از مجلسی ها موفق بود و بدین ترتیب به عنوان اولین وزیر ورزش در ایران آغاز بکار کرد. بعد از پایان مدیریت دو ساله وی، محمود گودرزی به عنوان دومین وزیر در حوزه ورزش و برای دولت یازدهم آغاز بکار کرد.

البته پیش از گودرزی ۳ گزینه دیگر برای وزارت ورزش در دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند که هیچ یک نتوانستند رای اعتماد لازم را کسب کنند. مسعود سلطانی فر، سیدرضا صالحی امیری و نصرالله سجادی افرادی بودند که در آغاز دولت تدبیر و امید به عنوان وزرای پیشنهادی ورزش به مجلس معرفی شدند اما در کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس ناموفق بودند.

پیش از گودرزی هم وزارت ورزش برای مدت زمانی کوتاه به ترتیب با سرپرستی سیدرضا صالحی امیری و محمد شریعتمداری اداره شد.

با این شرایط گودرزی به عنوان دومین وزیر ورزش آغاز به کار کرد اما وی پیش از پایان کار دولت یازدهم از سمت خود استعفا داد. بعد از اینکه گودرزی ۲۷ مهرماه سال گذشته از وزارت ورزش کناره گیری کرد، مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه جدید برای جایگزینی وی به مجلس معرفی شد و توانست این بار با کسب رای اعتماد مدیریت این وزارتخانه را برعهده بگیرد.

بدبن ترتیب در مجموع تا به امروز ۷ گزینه برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده اند که از میان آنها ۳ نفر با کسب رای اعتماد مجلسی ها، مدیریت این وزارتخانه را برعهده گرفته اند.

چهارمین وزیر ورزش چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه هشتمین گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت ورزش کیست و چهارمین وزیر ورزش به نام چه کسی ثبت می شود،تا حدود زیادی قابل پیش بینی است.

طی هفته های گذشته گمانه زنی هایی در این رابطه مطرح شد که خیلی از آنها مبنی بر معرفی دوباره مسعود سلطانی فر به مجلس بود. البته پیش از آن از افرادی مانند صفایی فراهانی و سجادی هم به عنوان گزینه های جدی برای تصدی پست وزارت ورزش یاد می شد اما هرچه زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری نزدیک تر شد، احتمال معرفی دوباره سلطانی فر قوت گرفت.

در هر صورت معرفی هشتمین گزینه برای تصدی پست وزارت ورزش تا حدودی مشخص می کند که چه کسی برای این مهم شانس دارد.

همه وزرا و سرپرستان وزارت ورزش

افرادی که طی ۷ سال گذشته و از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان وزیر یا سرپرست در این وزارتخانه مدیریت کرده اند عبارتند از:

دولت دهم

*محمد عباسی؛ وزیر ورزش و جوانان از ۱۲ مردادماه ۱۳۹۰ تا ۲۶ مردادماه ۱۳۹۲

دولت یازدهم

* رضا صالحی امیری؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۲۶ مردادماه ۱۳۹۲ تا ۶ آبان ماه ۱۳۹۲

* محمد شریعتمداری؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۶ تا ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲

* محمود گودرزی؛ وزیر ورزش و جوانان از ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵

* نصرالله سجادی؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۲۸ مهرماه تا ٢٠ آبان ماه ١٣٩٥

* مسعود سلطانی فر؛ وزیر ورزش و جوانان از ٢١ آبان ماه ۱۳۹۵