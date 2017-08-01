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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

نماز جمعه از برکات پیروزی انقلاب اسلامی و خروج از طاغوت است

نماز جمعه از برکات پیروزی انقلاب اسلامی و خروج از طاغوت است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر تقویت حضور پرشور جوانان در نماز جمعه تاکید کرد و گفت: نماز جمعه از برکات پیروزی انقلاب اسلامی و خروج از طاغوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جمع مردم قیدار با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت، افزود: برنامه های ارائه شده برای بزرگداشت دهه کرامت کامل و جامع بوده و این برنامه ها تنها طرح های  روی کاغذ نباشد و کار عملیاتی صورت گیرد.

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: برنامه های دهه کرامت باید به خوبی  و با جشن و سرور برگزار شود و سیره و رفتار اهل بیت در این دهه به خوبی در جامعه ترویج و تقویت شود. 

خاتمی بر تقویت حضور پرشور جوانان در نماز جمعه تاکید کرد و گفت: نماز جمعه از برکات پیروزی انقلاب اسلامی و خروج از طاغوت است و نماز جمعه قرار گاه ایمان و اخلاق و سنگر عبادی و سیاسی است. 

وی  بر ترویج فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و افزود: خوشبختانه در استان زنجان این فرهنگ به خوبی اجرا می شود و  توجه به بحث نماز در تقویت ارزش‌های معنوی و دینی جامعه بسیار موثر است و در کاهش آسیبهای اجتماعی هم موثر است و باید این فرهنگ در جامعه ترویج و تبلیغ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از عملکرد ستاد اقامه نماز تقدیر کرد و گفت: ستاد اقامه نماز برای تقویت این فریضه مهم باید برنامه‌ریزی‌های مدون و کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهد.

خاتمی  با قدردانی ازمدیران دستگاههای اجرایی در ترویج فرهنگ نماز، گفت: خوشبختانه در استان زنجان فعالیت ستاد اقامه نماز در بحث تقویت نماز بسیار خوب بوده است.

وی تصریح کرد: ترویج و تقویت فرهنگ نماز نیاز به یک عزم همگانی دارد و ستاد اقامه نماز نهاد دستوری نیست ویک نهاد خود جوش است و نه بودجه دارد ولی فعالیت های خوبی را انجام می دهد و خوشبختانه در استان ستاد اقامه نماز اقدامات و فعالیت های خوبی در بحث ترویج نماز انجام داده است. 

کد مطلب 4046875

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