اعلام آمادگی ۱۸ نفر برای تصدی مدیریت شهری شهریار

علی مهدور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که با تصمیم منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار و با استناد به بند اول ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مهلتی جهت دریافت رزومه داوطلبان برای احراز صلاحیت برای شهرداری شهریار تعیین شد، گفت: این مهلت از تاریخ ۲۸‌ تیرماه آغاز شد و ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه ۷ مرداد به پایان رسید و تمامی رزومه ها تا این ساعت جمع آوری شده و پس از آن جلسه ای با حضور منتخبین ۹ نفره شورای اسلامی شهر تشکیل دادیم.

عضو شورای شهر شهریار اضافه کرد: تعداد ۱۸ نفر داوطلب رزومه های خود را جهت تصدی پست شهردار ارائه دادند که طبق قانون و معیارها رزومه ها بررسی می شود، اصرار داریم که فراتر از قانون و معیار ها نرویم.

وی با بیان این که انتخاب شهردار شهریار با جمعیت بالای ۳۰۰ هزار نفر، دارای حساسیت های خاصی است، افزود: بعد از تحقیقات لازم و حضور بعضی افراد که نیاز به مصاحبه دارند و ارائه برنامه های خود برای آینده شهر، شهرداری که استحقاق تصدی این پست را داشته باشد، توسط اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب می شود.

مهدور در پایان گفت: در تاریخ ۱۲شهریور که روز تحلیف اعضاء شورای شهر است، پس از مشخص شدن هیئت رئیسه، شهردار را انتخاب می کنیم.