  1. استانها
  2. تهران
۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اعلام آمادگی ۱۸ نفر برای تصدی مدیریت شهری شهریار

اعلام آمادگی ۱۸ نفر برای تصدی مدیریت شهری شهریار

شهریار- عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: تعداد ۱۸ نفر داوطلب رزومه های خود را جهت تصدی پست شهردار ارائه دادند.

علی مهدور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که با تصمیم منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار و با استناد به بند اول ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مهلتی جهت دریافت رزومه داوطلبان برای احراز صلاحیت برای شهرداری شهریار تعیین شد، گفت: این مهلت از تاریخ ۲۸‌ تیرماه آغاز شد و ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه ۷ مرداد به پایان رسید و تمامی رزومه ها تا این ساعت جمع آوری شده و پس از آن جلسه ای با حضور منتخبین ۹ نفره شورای اسلامی شهر تشکیل دادیم.

عضو شورای شهر شهریار اضافه کرد: تعداد ۱۸ نفر داوطلب رزومه های خود را جهت تصدی پست شهردار ارائه دادند که طبق قانون و معیارها رزومه ها بررسی می شود، اصرار داریم که فراتر از قانون و معیار ها نرویم.

وی با بیان این که انتخاب شهردار شهریار با جمعیت بالای ۳۰۰ هزار نفر، دارای حساسیت های خاصی است، افزود: بعد از تحقیقات لازم و حضور بعضی افراد که نیاز به مصاحبه دارند و ارائه برنامه های خود برای آینده شهر، شهرداری که استحقاق تصدی این پست را داشته باشد، توسط اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب می شود.

مهدور در پایان گفت: در تاریخ ۱۲شهریور که روز تحلیف اعضاء شورای شهر است، پس از مشخص شدن هیئت رئیسه، شهردار را انتخاب می کنیم.

کد مطلب 4046879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها