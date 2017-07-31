«جان کلی» خواستار برکناری اسکاراماچی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت اسکاراماچی به منظور بازگذاشتن دست جان کلی در چیدن تیم مورد نظرش کنار گذاشته شد.

منابع آگاه در کاخ سفید علت برکناری مدیر اطلاعات کاخ سفید از سوی رئیس جمهور را باز گذاشتن دست «جان کلی» رئیس کارکنان کاخ سفید در تشکیل تیم مورد نظرش عنوان کردند.

این منابع به نیویورک تایمز گفتند «جان کلی» که ساعاتی پیش کار خود را در سمت جدید آغاز کرده است خواهان برکناری اسکاراماچی شده است.

گفتنی است ژنرال بازنشسته نیروی دریایی ارتش آمریکا به تازگی از سوی دونالد ترامپ به عنوان رئیس کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا منصوب شده است.