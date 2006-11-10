دموکراسی ویژه آمریکایی از رزم ناوهای آنها خطرناک تر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر غلامرضا خواجی در همایش مقاومت در سیره نبوی با بیان این مطلب افزود : امریکایی ها بر اساس استراتژی درازمدت خود از سال 1986 میلادی خواستار حذف رژیم جمهوری اسلامی ایران و حمایت کامل از اسرائیل هستند و استقرار سلطه آمریکا در خاورمیانه در گرو محو رژیم اسلامی ایران است .

وی با تاکید بر لزوم مقابله با سیاستهای استکباری امریکا تصریح کرد : متاسفانه کم کاری نسبت به تبلیغات امریکا در کشور قابل توجیه نیست زیرا در این شرایط باید همان گونه که تهاجم دشمن گسترده است و از هر حربه ای برای مقصود خود استفاده می کند ما نیز نهایت تلاش خود را برای حقانیت مسلمانان در جهان بکار می گیریم.

دکتر غلامرضا خواجی افزود : دموکراسی در کشور ما سابقه فراوانی دارد و حتی افراد عامی نیز به مفهوم عمیق دموکراسی که تصمیم گیری بر اساس رای اکثریت است پی برده اند ، پس دموکراسی ویژه آمریکایی نمی تواند در مقابل فرهنگ غنی اسلامی ایرانی ما قد علم کند .

مدیر گروه پژوهشی موسسه حقوق بشر اسراء تصریح کرد : دموکراسی امریکایی همانند بمب هایی شیمیایی است که در ابتدا رایحه خوبی دارد ولی پس از مدتی انسان دچار تنگی نفس و هزاران عارضه تنفسی می شود .

دکتر غلامرضا خواجی در پایان خاطر نشان کرد : اصلی ترین مختصات دموکراسی ویژه آمریکایی تصمیم گیری بر اساس ضرورت های اجتماعی است که در این راستا نیز آمریکایی ها برای دستیابی به اهداف شوم خود از هیچ توطئه ای دست برنخواهند داشت.