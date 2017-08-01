به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقی مهری گفت: برای حمایت از معلولان و جانبازان، آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حسب پیشنهاد نیروی انتظامی تغییراتی داشته و شهروندان نیاز است نسبت به آن مطلع شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه گفت: وقتی می توانیم بگوییم معلولیت، محدودیت نیست که افرادی که با انواع معلولیت مواجه هستند، محدودیت هایشان به واسطه قانون، مورد حمایت جامعه قرار گیرد تا بتوانند از حقوق و شرایط برابر با سایر افراد بهره مند شوند. برابر پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیات محترم وزیران موارد ارایه شده از ناجا را در جلسه مورخ ٨ خرداد ٩٥ خود مورد تصویب قرار داده تا به واسطه آن تردد افراد معلول، کم توان، ناتوان، جانبازان گرانقدر و نابینایان دارای عصای سفید تسهیل شده و از حقوقی برابر با سایرین بهره مند شوند.

سردار مهری در این باره توضیح داد: برابر این مصوبات؛

١- افرادی که از صندلی چرخ دار (ویلچر) استفاده می کنند اعم از این که ویلچر مکانیکی باشد یا برقی، در حکم عابر پیاده محسوب می شوند.

٢- به ماده ١٢٩ آیین نامه راهنمایی و رانندگی که موارد رعایت سرعت مطمئنه را (سرعتی که در آن راننده از خطر تصادف احتراز کند و این سرعت از حدود مجاز سرعت تجاوز نکرده ولی تا توقف یعنی سرعت صفر حسب شرایط و توانایی راننده قابل تعدیل است و مهم این مطلب است که اتخاذ آن مانع وقوع تصادف می شود) اذعان کرده یک تبصره الحاق و اشعار شده افراد در مواجهه با افراد معلولی که از ویلچر استفاده می کنند و یا نابینای دارای عصای سفید باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، به همین استناد رانندگان باید مواظبت کنند تا در زمان عبور و مرور به افراد معلول، ناتوان و کم توانی که از ویلچر استفاده کرده و یا نابینایان دارای عصای سفید که کاربر ترافیک هستند، آسیبی وارد نشود در هر صورت تصادف با این افراد تخطی راننده از سرعت مطمئنه را برای کارشناسان تصادف محرز می کند.

٣-به ماده ١٣٠ آیین نامه راهنمایی و رانندگی یک تبصره الحاق شده و اعلام شده رانندگان با مشاهده عابر پیاده نابینا که از عصای سفید استفاده می کند موظف به توقف بوده و پس از عبور فرد نابینای دارای عصای سفید حق عبور را دارند.

٤-توقف در محل هایی که مختص توقف معلولان و جانبازان گران قدر است با الحاق یک بند به ماده ١٦٣ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع اعلام شده است.