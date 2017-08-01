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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۱۷

در پایان معاملات دیروز؛

قیمت نفت خام در بازار نیویورک از ۵۰ دلار گذشت

قیمت نفت خام در بازار نیویورک از ۵۰ دلار گذشت

بهای نفت خام در بازار نفت نیویورک از مرز نمادین ۵۰ دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، در پایان معاملات روز دوشنبه، هر بشکه نفت خام سبک «وست تگزاس اینترمیدیت» برای تحویل در ماه سپتامبر به قیمت ۵۰ دلار و ۱۷ سنت معامله شد.

درپی افزایش قیمت نقت، ساعت کاری  بازار نیویورک چند دقیقه تمدید شد.

به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت به دلیل انتشار آماری از سوی وزارت انرژی آمریکا است که یک ساعت پیش از بسته شدن بازار نفت نیویورک منتشر شد و از افزایش تقاضا برای بنزین و دیگر فراورده های پالایش شده در بازار آمریکا حکایت داشت. به گفته تحلیلگران، با توجه به احتمال اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه ونزوئلا که یکی از تامین کنندگان اصلی نفت خام این کشور است، تداوم رشد قیمت نفت محتمل است.

کد مطلب 4046915

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