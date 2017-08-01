عربستان حمله به سفارت عراق در کابل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان «واس»، یک مسئول ارشد در وزارت خارجه عربستان حمله به سفارت عراق در افغانستان را شدیدا محکوم کرد و ضمن برادر توصیف کردن دو کشور عراق و افغانستان تأکید کرد که ریاض در کنار بغداد و کابل برای مقابله با هرگونه افراط گرایی خواهد بود.

سفارت عراق در کابل روز دوشنبه (دیروز) هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت. این حمله با منفجر کردن یک خودروی بمب گذاری شده در برابر ساختمان سفارت آغاز شد و پس از آن سه تروریست مسلح وارد ساختمان شدند که به مدت یک ساعت و نیم با کارکنان سفارت درگیر شدند و بعد از آن نیروهای امنیتی افغانستان موفق شدند به داخل ساختمان سفارت وارد شده و تروریست ها را از پای در آورند.

احمد جمال سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق اعلام کرده بود در جریان این حمله کاردار سفارت عراق در کابل به سفارت مصر منتقل شده و دو تن از نگهبانان سفارت نیز در این حادثه کشته شدند.