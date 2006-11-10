پارلمان آسیا پیام صلح و گفتگو برای مجلس نمایندگان آمریکا به همراه دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه مراسم افتتاحیه شورای اجرایی هفتمین نشست اجلاس مجالس آسیایی برای صلح در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در آمریکا و پیروزی حزب دموکرات در آمریکا اظهار داشت: تجربه از تغییر و تحولات داخلی آمریکا و دست به دست شدن قدرت بین دموکرات و جمهوری خواهان این است که برای منافع ملی و اقتدار آمریکا موضع مشترک دارند اما در رابطه با نحوه و روش اعمال سیاست ها در تعقیب مقاصد و اهداف جهانی آمریکا تاکتیک ها و روش های متفاوتی دارند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که محیط بین المللی افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاست های ابتکاری بوش به ویژه جنگ عراق معترض هستند، طبیعی است که دموکرات ها مشی دموکراتیک تری را در پیش می گیرند که این مشی سیاست های خارجی کنونی بوش را تا اندازه ای تعدیل خواهد کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: اهداف اصلی آمریکا برای اقتدار جهانی خود، تامین انرژی، توسعه و گسترش ناتو و مبارزه با تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی از جمله سیاست هایی است که چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان در آنها مشترک هستند.

محمدی با بیان ایکه بخشی از تصمیم گیری های بوش مشروط به مجلس نمایندگان و کنگره و سناست و دموکرات ها تنها در بخشی از قدرت آمریکا حاکمیت دارند، اظهار داشت: بخش اجرایی تصمیمات آمریکا در اختیار بوش است که نمی توان رفتار بوش را پیش بینی کرد و نسبت به اقدامات آتی آن، خوشبین بود.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با روی کار آمدن دموکرات ها، بوش مشی و روش ملایم تری را در پیش خواهد گرفت. این روش همکاری، هماهنگ و سازگاری بیشتری با هم پیمانان اروپایی و اعضای دائم شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای ایران است.

محمدی تصریح کرد: البته این مسئله تاثیر چندانی در سیاست های آمریکا برای مخالفت با آنچه آنها نام آن را توسعه تسلیحات می گذارند ندارند، زیرا آمریکا فعالیت های صلح آمیز ما را به عنوان تهدیدی برای صلح مطرح کرد و در نتیجه به نظر می رسد که همچنان این مسیر را ادامه دهد.

وی افزود: ایران نیز ظرف 28 سال گذشته بر سرنوشت سیاسی و 5 رئیس جمهور آمریکا تاثیر گذاشته و این تاثیر در تغییر و تحولات داخل آمریکا از نظر سیاستمداران آمریکا در جهان مشهود است، اما اینکه تا چه میزان این تاثیر گذاری در داخل آمریکا به نفع مقاصد و اهداف ملی و جهانی آمریکا بوده است جای بحث دارد.

محمدی معتقد است: ایران هنوز نتوانسته است از میزان تاثیر بر سیاست های داخلی آمریکا و بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری و ناکامی های برخی از روسای جمهوری آمریکا مثل کارتر، بوش پدر ، ریگان و حتی بوش پسر به یک دستاورد و امتیاز مثبتی در تقویت جایگاه و نقش منطقه ای و بین المللی خود استفاده کند.

وی گفت: این مسئله نیازمند بررسی دقیق است زیرا ایران کشوری مهم و تاثیر گذار در منطقه است و می تواند در سیاست های داخلی و انتخابات آمریکا همچون گذشته تاثیر بگذارد اما باید از این توان برای ایفای نقش ، جایگاه ، اقتدار و تعامل خود استفاده کند.

محمدی یادآور شد: انتخابات فعلی آمریکا می تواند ارتباطات پارلمانی آسیایی برای تقویت گفتگو و حل مسالمت آمیز اختلافات و صلح را تشویق کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهار داشت: پارلمان آسیا با شعار صلح، همبستگی و عدالت که در تهران کار خود را آغاز می کند می تواند پیام خوبی به مجلس نمایندگان آمریکا برای پرهیز از سیاست های خشونت آمیز در قاره آسیا و خاورمیانه و دیگر نقاط جهان بدهد و در مسیر تقویت دموکراسی صلح و گفتگو حرکت کند.