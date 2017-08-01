رقابت های لیگ بوکس جوانان کشور در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگا مهر، نخستین دوره رقابت های لیگ بوکس جوانان کشور با شرکت چهار تیم از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه در سنندج آغاز می شود.

این مسابقات با حضور هشت تیم برگزار خواهد شد و تیم های شرکت کننده در دو گروه چهار تیمی در اوزان مختلف به رقابت می پردازند.

تیم کردستان در گروه یک رقابت های لیگ بوکس جوانان کشور قرار دارد و با استان های همدان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد همگروه است و تیم های کرمانشاه، گیلان، مازندران و تهران در گروه دوم نیز به مصاف هم می روند.

در گروه یک این رقابت ها که به میزبانی کردستان برگزار می شود، شامگاه روز ۱۰ مردادماه مراسم قرعه کشی انجام خواهد شد و طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ مردادماه مسابقات رأس ساعت ۱۶ هر روز با انجام یک دیدار در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار می شود.

حمید رحمتی، امید آرا،سینا ایران نژاد، هیمن خالدی، فرید ابراهیمی، پارسا ملایی، یاور درسخوان، رضا خیاطی، شاهین ارشدی، آکام مری، فرهاد امینی، حمیدرضا میرانی، ساسان محمودی، سهند امین پناه، ادیب میرکی و نوید زندی ترکیب تیم کردستان را در این رقابت ها تشکیل می دهند.

گفتنی است، بیژن عبدالملکی سرپرستی، محمد ملایی و بختیار وطنی به مربیگری تیم کردستان را بر عهده دارند.