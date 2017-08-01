روسیه جت لیزری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال اینترست، روسیه ادعا می کند در نسل ششم جت جنگنده های خود از لیزرهای قدرتمند برای نابود کردن موشک های دشمن استفاده می کند.

اسلحه های لیزری می توانند سیستم های دشمن در خانه را نابود کنند.

این در حالی است که کارشناسان تخمین می زنند این نوع جنگنده حداقل تا ٢٠٣٥ آماده نخواهد شد. لیزرها در جنگنده های MiG-۴۱ به کار برده می شود.

به گفته کارشناسان این هواپیما هنوز در مرحله طرح اولیه است. البته در حال حاضر ارتش روسیه سیستم های لیزری حمایتی روی هواپیماها و بالگردها نصب کرده است. اکنون نیز در حال ساخت لیزرهایی برای نابود کردن موشک های دشمن است.

این اخبار در حالی منتشر می شود که دوماه قبل ارتش امریکا توانست یک هدف بی سرنشین را با اسلحه لیزری بزند که روی بالگرد سوار شده است.