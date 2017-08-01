ضمانت بانکی حریف پرسپولیس برای انتقال هافبک کاستاریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. مسئولان این باشگاه سعودی قصد دارند هرطور شده این تیم در لیگ عربستان به قهرمانی برسد و در آسیا هم تا فینال پیش برود.

بر همین اساس، الاهلی دست به خریدهای بزرگی زده است و تاکنون چند بازیکن گران قیمت از جمله یک مدافع نیجریه ای و یک هافبک برزیلی را به خدمت گرفته است.

الاهلی همچنین به دنبال اضافه کردن «برایان رویز» هافبک و وینگر کاستاریکایی است که در تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال بازی می کند. مذاکرات این باشگاه و بازیکن کاستاریکایی نهایی شده است.

باشگاه اسپورتینگ برای انتقال این بازیکن از الاهلی ضمانت بانکی خواسته بود که این ضمانت هم فراهم شده و به باشگاه پرتغالی تحویل داده شده است.

به نظر می رسد رویز به زودی راهی عربستان شود و قراردادش را با الاهلی نهایی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت پرسپولیس و الاهلی روز ۳۱ مرداد و دیدار برگشت ۲۱ شهریورماه برگزار خواهد شد.