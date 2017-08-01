به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در نشست برسی مشکلات زمین خوارو بار فروشان شهرکرد با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری با ورود سرمایه گذار خارجی و داخلی افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: این استان ظرفیت های بسیاری برای توسعه و سرمایه گذاری دارد که باید این ظرفیت ها معرفی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید موانع سد راه سرمایه گذاران در این استان برداشته شود و تلاش شود که از تمام ظرفیت های برای سرمایه گذاری در این استان استفاده شود.

وی تاکید کرد: طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای توسعه این استان انجام شد و سرمایه گذاری در این استان افزایش یافت.

راه اندازی فرهنگسرای شهرکرد از مهمترین اقدامات دولت به شمار می رود

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به مشکل زمین خوارو بار فروشان شهرکرد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در مسیر حل این مشکل گام بردارند و تلاش کنند که هرچه زودتر این مشکل مرتفع شود.

وی عنوان کرد: خارج شدن خواربارفروشان از شهر شهرکرد نقش مهمی در کاهش ترافیک سطح شهر دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای توسعه این استان انجام شده است که راه اندازی فرهنگسرای شهرکرد و توسعه کمربند های از مهمترین اقدامات به شمار می رود.