رونمایی از ترکیب آزادکاران اعزامی به مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد صبح امروز سه شنبه در خانه کشتی تهران تشکیل جلسه خواهد داد تا در خصوص اعلام ترکیب نهایی اعزامی به رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه تصمیم گیری کند.

بدین ترتیب باید ظهر امروز منتظر رونمایی از تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی باشیم.

رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد که در کشتی آزاد رضا اطری، بهنام احسان پور، میثم نصیری، سعید داداش پور، پیمان یاراحمدی، حسن یزدانی، امیر محمدی و یدالله محبی توانستند عناوین نخست را کسب کنند.

البته طبق اعلام شورای فنی کشتی آزاد، کسب عناوین نخست رقابتهای انتخابی توسط این نفرات به هیچ عنوان به منزله ملی پوش شدن آنها نیست و این فرایند باید با توجه به شرایط مختلفی از جمله ادامه روند مطلوب فنی و جسمانی نفرات برتر و همچنین تجربه کافی برخی از آنها در میادین بزرگ صورت گیرد.