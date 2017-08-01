آهسته شدن پیری مغز با خون بند ناف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، تست روی جوندگان ضعیف نشان می دهد که پروتئین درمانی می تواند ناحیه هیپوکامپ مغز که برای تشکیل حافظه ضروری است را مجددا جوان سازی کند. هیپوکامپ اولین ناحیه ای است که در زمان پیری تخریب می شود.

موش های پیری که مورد درمان با این پروتئین قرار گرفتند، در تست های رفتاری، شبیه جانوران جوان عمل کردند. آن ها خیلی راحت در خلال maze(راهروهای تو در تو) عبور کردند، حافظه بهتری داشتند و مهارت های لانه سازی خود را مجددا از سر گرفتند.

محققان به سرپرستی تونی وایز کواری در آکسفورد کشف کرده اند که خون بند ناف انسانی در مقایسه با خون افراد پیری طبیعی، به طور غیر عادی حاوی مقادیر بسیار زیادی از پروتئینی به نام TIMP۲ است و زمانی که موش تزریق شد، موجب فعال شدن گروهی از ژن ها درون هیپوکامپ شد و در نتیجه این بخش آناتومیک مغز قادر به سازش پذیری برای پردازش اطلاعات جدید بود.

در صورت موفقیت آمیز بودن این درمان در مورد انسان، این پروتئین مشتق از خون بند ناف می تواند اسلحه ای بالقوه علیه کاهش عوارض پیری و بروز بیماری های عصبی مانند آلزایمر باشد.

نتایج قوی بدست آمده از این مطالعه امیدواری به درمان زوال عقل و کاهش حافظه در سنین پیری را افزایش می دهد اما محققین تاکید دارند که مطالعات بیشتر(انسانی) می تواند به کاربردی بودن آن در بالین صحه بگذارد.