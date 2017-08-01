اشتغال مددجویان مهمترین هدف کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه اشتغال مددجویان مهمترین هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) است، اظهار داشت: دو هزار مددجوی کمیته امداد از وام های اشتغالی کمیته امداد در سال گذشته بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: ۲۷ میلیارد تومان وام اشتغال در سال گذشته به مددجویان پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور عنوان کرد: خودکفایی مددجویان کمیته امداد از مهمترین اهدافی است که کمیته امداد با جدیت پیگیری می کند و تلاش دارد مددجویان در مسیر فعالیت در کسب و کار وارد شوند.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی و حمایت های مالی و تسهیلاتی از مهمترین اقدامات کمیته امداد در مسیر ایجاد شغل برای مددجویان بوده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته ۴۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان با تلاش های کمیته امداد احداث شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: ۵۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در سال گذشته تعمیر شد.