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۱۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۰

وزارت امور خارجه ترکیه :

تعیین مهلت برای حل مسئله قبرس را نمی پذیریم

وزارت امورخارجه ترکیه تعیین زمان برای حل مسئله قبرس را که در گزارش اخیر اتحادیه اروپا درج شده است، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت ، یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه ترکیه با بیان این مطلب افزود: اتحادیه اروپا در گزارش منتشر شده اخیر خود به ترکیه یکماه فرصت داده تا مسئله قبرس را حل و فصل کند که این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست .

وی در ادامه سخنان خود در آنکارا تصریح کرد : مسئله قبرس نباید سبب خدشه دار شدن مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا شود .

سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه با بیان این مطلب که آنکارا خواهان حل موضوع قبرس است ، اظهار داشت : " اتحادیه اروپا نباید پیوستن ترکیه را منوط به حل موضوع قبرس کند .

در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا این اتحادیه خواهان بهبود مناسبات ترکیه با قبرس تا پایان سال جاری میلادی و گشایش بنادر و فرودگاه ‌های ترکیه به روی کشتی ها و هواپیماهای قبرس اجرای اصلاحات لازم برای تامین آزادی های فردی، کاهش نقش نظامیان در مسائل سیاسی و تلاش بیشتر برای به صفر رساندن موارد شکنجه در ترکیه شده است.

کد مطلب 404700

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