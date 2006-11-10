تعیین مهلت برای حل مسئله قبرس را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت ، یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه ترکیه با بیان این مطلب افزود: اتحادیه اروپا در گزارش منتشر شده اخیر خود به ترکیه یکماه فرصت داده تا مسئله قبرس را حل و فصل کند که این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست .

وی در ادامه سخنان خود در آنکارا تصریح کرد : مسئله قبرس نباید سبب خدشه دار شدن مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا شود .

سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه با بیان این مطلب که آنکارا خواهان حل موضوع قبرس است ، اظهار داشت : " اتحادیه اروپا نباید پیوستن ترکیه را منوط به حل موضوع قبرس کند .

در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا این اتحادیه خواهان بهبود مناسبات ترکیه با قبرس تا پایان سال جاری میلادی و گشایش بنادر و فرودگاه ‌های ترکیه به روی کشتی ها و هواپیماهای قبرس اجرای اصلاحات لازم برای تامین آزادی های فردی، کاهش نقش نظامیان در مسائل سیاسی و تلاش بیشتر برای به صفر رساندن موارد شکنجه در ترکیه شده است.