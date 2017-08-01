برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم با نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمد آقاقوام، نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، با اشاره به رابطه بین دلار و ریال گفت: همواره گرانی نرخ ارز را در مقابل دلار داشته ایم و در این امر باید، به معیارهای کلاسیک اقتصادی که بیشتر تفاوت تورم بین ایران و کشورهای طرف عمده تجاری ایران است، نگاه کنیم.

وی یادآور شد: در دوره هایی، سیاست گذاران ارزی کشور سعی کرده اند در هر سطحی که هست، نرخ دلار و ریال را باثبات نگه دارند که مهمتر از این است که بگوییم دلار، سه هزار تومان یا دو هزار تومان شده است و البته اوج این دوره، در زمان ریاست دکتر نوربخش بر بانک مرکزی بوده است.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول، عوامل موثر بر نرخ دلار در بازار ارز را دو گروه معرفی کرد و اظهار داشت: یک گروه کسانی که به عنوان سیاستگذار تلقی می‌شوند که عمدتا بانک مرکزی است و یک گروه هم کسانی که سیاست ساز هستند و صرافی‌ها و بازیگران بازار به شمار می‌روند، عوامل موثر بر نرخ دلار در بازار را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه از نظر صرافان، ثبات در بازار مهمتر از نرخ ارز است، گفت: صرافان و بازیگران عقیده دارند باید نرخ ارز در یک سطحی قرار بگیرد که افت و خیز آن محدود باشد، چون افت و خیز آن سبب معاملات ثبت بارنامه در بازار می‌شود.

قوام با ذکر اینکه سیستم نرخ ارز ما که تاثیرگذار بر دلار است، یک سیستم شناور مدیریت شده‌ای است، تصریح کرد: یعنی در عین حال که یک نرخ ارز ثابت را اعلام نمی‌کنیم تا حدودی نرخ ارز ما شناور است، ولی مدیریت هم می‌شود که همان ورود بانک مرکزی به صورت عرضه ارز در بازار است و سعی می‌کند قیمت آن را کنترل کند.

وی در توجیه نوسانات صعودی نرخ ارز گفت: نوسانات صعودی نرخ ارز به علت سه عامل است؛ افزایش تقاضای فصلی، انتظاراتی که نسبت به اوضاع سیاسی و به خصوص انتظاراتی که نسبت به تورم وجود دارد این عوامل هستند.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول با اشاره به سیاست بانک مرکزی در روند کنترل نرخ ارز و تورم، اظهار داشت: به نظر می‌آید بانک مرکزی همچنان می‌خواهد شاخص تورمی خودش را با نرخ ارز مرتبط کند و بخواهد این دو را توسط هم کنترل کند و با یک سیستم ارزی بخواهد تورم را کنترل کند.

وی افزود: اگر از این منظر نگاه کنیم، ممکن است بانک مرکزی به صورت اعلام نشده‌ای تمایل داشته باشد نرخ ۳۸۰۰ حفظ شود، ولی آنچه که مسلم است قطعا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد، این افزایش روند صعودی به خود گیرد.