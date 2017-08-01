سالانه ۷۹هزارتن گوشت سفید مرغی در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده صبح سه شنبه در جلسه کارگروه پژوهش و توسعه صنعت طیور استان با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید گوشت مرغ در کشور به شمار می رود افزود:استان با تولید سالانه بیش از ۷۹ هزار تن گوشت سفید مرغی و تولید ۸۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه در سطح مرغداری های استان جزو استانهای مطرح و شاخص در صنعت طیور در کشور است.

وی از وجود پنج زنجیره تولید گوشت مرغ در استان خبر داد و عنوان کرد: حمایت و فراهم کردن بستر رشد و شکوفایی صنعت طیورکه تامین کننده سلامت و امنیت غذایی مردم در جامعه است، جزو وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

کریم زاده با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعت طیور تشکیل تشکلهای استانی لازم و ضروری است عنوان کرد: باید همزمان با فرآیند تولید باید به دنبال دست یابی به بازار های صادراتی و توسعه این صنعت در استان باشیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته در حوزه صنعت طیور استان طی سالهای اخیر گفت: به دلیل اینکه استان آذربایجان غربی هم از نظر تولید و هم از نظر تعداد زنجیره تولید جزو استانهای شاخص کشور است و به جهت بالا بودن شمار واحدهای تولیدی و صنعتی در این بخش در استان در طی سالهای اخیر به هیچ عنوان مجوز و یا پروانه احداث کشتارگاه، کارخانه خوراک طیور و یا واحد تولیدی مرغ مادر و گوشتی و ... صادر نشده است.

سید فضل اله قریشی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد کارگروه پژوهش و توسعه صنعت طیور استان که مهمترین نقش آن تببین چالشهای واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود آنهاست گامهای مثبتی در جهت افزایش بهره وری و راندمان تولید در صنعت طیور استان برداریم.

وی خاطرنشان کرد: این استان با دارابودن ۷۱۲ واحد مرغداری و زنجیره‌های تولید محصولات طیور از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اهداف و اهمیت تشکیل کارگروه پژوهش و توسعه صنعت طیور استان اظهارداشت: به منظور برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت توسعه متوازن صنعت طیور و ایجاد انسجام در فعالیتهای علمی و پژوهشی این کارگروه تشکیل می شود.

علی محسن پور ابراز امیدواری کرد با ایجاد ارتباط بین صنعت و مراکز علمی و پژوهشی و ترویج یافته های علمی به دست آمده از فعالیتهای علمی و پژوهشی و همچنین تشکیل شرکتهای دانش بنیان در این زمینه، صنعت طیور استان بیش از پیش در رونق اقتصادی استان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری تاثیر گذار باشد.

در پایان احکام عضویت اعضای کارگروه پژوهش و توسعه صنعت طیور آذربایجان غربی توسط ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان به اعضای حاضر در جلسه اعطا شد.