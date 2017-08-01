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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۳

معاون بازسازی بنیاد مسکن:

۴۰ درصد مسکن روستایی کشور مقاوم سازی شده است

۴۰ درصد مسکن روستایی کشور مقاوم سازی شده است

قزوین- معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: تاکنون ۴۰ درصد مسکن روستایی کشور مقاوم سازی شده و در برنامه ششم توسعه این میزان به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

عزیزالله مهدیان در سفر یک روزه به استان قزوین برای بازدید از مناطق مسکونی مقاوم سازی شده در حادثه طوفان اسفرورین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بهسازی مسکن روستایی در سطح روستاهای کشور از سال ۷۳ شروع شد و در برنامه دوم و سوم توسعه به طور متوسط سالی حدودا ۳۰ هزار واحد تسهیلات داده می شد تا مقاوم شود که این روند بسیار کند بود.

وی افزود: برای تسریع در کار در طول برنامه دوم این تعداد به  ۱۹۴ هزار واحد در طول دو برنامه رسید که هنوز هم رضایت بخش نبود.

مهدیان یادآورشد: دربرنامه چهارم سالانه ۲۰۰ هزار واحد در برنامه پیش بینی شد و تسهیلات آنها ابلاغ شد که تسهیلات بیش از دو میلیون واحد تامین شده و قرارداد یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد منعقد شده و یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: در این میان هر سال ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد حادثه دیده هم داریم که تاکنون ۳۶۰ هزار واحد حادثه دیده بازسازی شده و در مجموع یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در کشور مقاوم سازی شده است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: در سالهای قبل هم ۱۹۴ هزار واحد مقاوم سازی شده و در دو برنامه قبلی هم دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مقاوم سازی شده است.

۵ میلیون و ۳۸۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور
 
مهدیان اظهارداشت: بر اساس آخرین سرشماری مجموع واحدهای مسکونی روستایی کشور بالغ بر ۵ میلیون و۳۸۰ هزار واحد است که دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد با نظارت بنیاد مسکن نوسازی شده و بخشی توسط خود روستاییان در حال نوسازی و مقاوم سازی است.

وی بیان کرد: بیش از ۴۰ درصد مسکن روئستایی در برابر حوادث مقاوم هستند و تا سال ۱۴۰۵ باید به بالای ۷۵ درصد مقاوم شود تا تقریبا قریب همه واحدهای مسکونی روستایی در برابر حوادث مقاوم سازی شود.

۴ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز مقاوم سازی

وی اضافه کرد: اعتبارات مورد نیاز برای مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی برای هر واحد ۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد بالغ بر ۴ هزار میلیار تومان است.

وی تصریح کرد: همین میزان نیز یارانه تسهیلات دولتی است و همین میزان هم آورده روستاییان است که با این کار حجم عملیات مقاوم سازی بسیار گسترده و با اهمیت است.

مهدیان بیان کرد: سیاست ما این است که در برابر ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دولتی آموزش روستاییان را هم جدی بگیریم تا خود روستاییان وارد کار شوند و مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: این طرح به اشتغال و معیشت روستایی هم کمک می کندیرا باید در کنار این مقاوم سازی به تولید مصالح ساختمانی در کنار روستا هم مبادرت کنیم و با ساخت حمام و سرویس های بهداشتی و سایر نیازها گامی در مسیر اشتغال و معیشت روستایی هم برداشته می شود.

مهدیان گفت: در تامین تسهیلات مقاوم سازی هیج محدودیتی نداریم و بر اساس اسیب پذیری روستاها طرح ها  تعریف می شود و ما کمبود تسهیلات نداریم و در هر زمان و هر میزان که روستاییان تسهیلات بخواهند در اختیار قرار می گیرد.

مسکن معیشت محور در اولویت است

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور یادآورشد: مسکن معیشت محور در مسکن روستایی در اولویت قرار دارد و با امضاء تفاهم نامه با جهاد کشاورزی تسهیلات این نهاد هم بسیج می شود در کنار بنیاد مسکن در اختیار این طرح قرار گیرد.

وی بیان کرد: منابع مالی این طرح به صورت قرض الحسنه قبلا ۱۰۰ هزار واحد بود که امسال به ۳۰ هزار واحد کاهش یافته است و تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای تکمیل واحد و معیشت محوری داده می شود.

مهدیان در خصوص وضعیت مقاوم سازی روستایی در استان قزوین اظهارداشت: قزوین در سالهای گذشته دچار حادثه شده و تعداد بازسازی ان بالاست و میانگین کشور ۴۰ درصد در استان قزوین بالای ۵۰ درصد است و تلاش می کنیم این روند با برگزاری جشن مقاوم سازی قزوین در اولویت قرار گیرد و همه واحدهای روستایی استان مقاوم شود.

وی بیان کرد: در سفر به قزوین از منطقه حادثه دیده اسفرورین بازدی خواهیم کرد تا روند بازسازی واحدهای روستایی این شهر مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهدیان اظهارداشت: اولویت بنیاد مسکن توجه به مسکن روستایی معیشت محور و گردشگری روستایی است زیرا در روستاها استعدادهای خوبی داریم که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهارداشت: با تفاهم نامه میان میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و استانداری نسبت به شناسایی روستاهلای دارای قابلیت گردشگری اقدام شده و کمک می کنیم تا این ظرفیت ها شکوفا شود و در خدمت معیشت و اقتصاد و اشتغال روستا قرار گیرد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور گفت: در سراسر کشور قرار است دو هزار روستا در حوزه گردشگری فعال شود که ۱۵ روستای در استان قزوین شناسایی شده است.

کد مطلب 4047004

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