تقدیر چمران از دو پروژه عمرانی شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به دهه کرامت گفت: روز جمعه همزمان با میلاد امام رضا دهه کرامت به پایان می رسد اما کرامت در کشور هیچ گاه تمامی ندارد.

وی با اشاره به افتتاح دو پروژه بزرگ عمرانی در شهر تهران افزود: روز گذشته تونل شهدای غزه که برای حفظ درختان پارک چیتگر از زیر این پارک گذشته و امتداد بزرگراه حکیم به بهره برداری رسید که هر دو پروژه قابل توجه و مهم بودند.

چمران همچنین با اشاره به روز جهانی شیر مادر اظهار داشت: امیدواریم این سنت دیرینه همیشه زنده بماند و مادران تشویق شوند بیش از گذشته این سنت را گرامی بدارند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین شهادت شیخ فضل الله نوری را تسلیت گفت و روز فرهنگ پهلوانی را نیز گرامی داشت.