به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) برگزار می شود، به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: یگانه غریب گشته (یزد) زهرا یزدانی (مازندران) لیلا سیاهوشی (همدان)
۶۰ کیلوگرم: زهرا محمودی (مرکزی) ریحانه شیخیان (یزد) الهام بهرامی (لرستان)
۶۵ کیلوگرم: لیلا سالاروند (مرکزی) سحر غنی زاده (مازندران) نگار خاکزار (یزد)
۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی (تهران) سارا علیپور ساروکلایی (توابع تهران) عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی)
۷۵ کیلوگرم: مریم احمدی (فارس) سمانه سنجری (مرکزی) الهه رضایی قلعه (البرز) مریم قربانی (مازندران)
۷۵+ کیلوگرم: سعیده رحیمی (مرکزی) آسیه شجاعی (خراسان شمالی) فاطمه قطب الدینی (یزد) کژال کاوه تبار (تبار)
مربی ارشد: فراست مبتدی (مرکزی)
مربیان: ملیحه فضلی (مازندران) نرگس خسروی (یزد)
پزشک: الهه زارعی (تهران)
سرپرست اردو: معصومه بابایی (قزوین)
پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا (ایندور گیم) روزهای ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.
اردوی تیم ملی آلیش بانوان روزهای ۱۴ تا ۲۳ مردادماه در محل فدراسیون تیراندازی در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) برگزار می شود، به شرح زیر است:
نظر شما