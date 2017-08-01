به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) برگزار می شود، به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: یگانه غریب گشته (یزد) زهرا یزدانی (مازندران) لیلا سیاهوشی (همدان)

۶۰ کیلوگرم: زهرا محمودی (مرکزی) ریحانه شیخیان (یزد) الهام بهرامی (لرستان)

۶۵ کیلوگرم: لیلا سالاروند (مرکزی) سحر غنی زاده (مازندران) نگار خاکزار (یزد)

۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی (تهران) سارا علیپور ساروکلایی (توابع تهران) عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی)

۷۵ کیلوگرم: مریم احمدی (فارس) سمانه سنجری (مرکزی) الهه رضایی قلعه (البرز) مریم قربانی (مازندران)

۷۵+ کیلوگرم: سعیده رحیمی (مرکزی) آسیه شجاعی (خراسان شمالی) فاطمه قطب الدینی (یزد) کژال کاوه تبار (تبار)

مربی ارشد: فراست مبتدی (مرکزی)

مربیان: ملیحه فضلی (مازندران) نرگس خسروی (یزد)

پزشک: الهه زارعی (تهران)

سرپرست اردو: معصومه بابایی (قزوین)



پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا (ایندور گیم) روزهای ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.