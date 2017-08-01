اجلاسیه نهایی«نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از عرفان اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، اجلاسیه نهایی کرسی «نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از عرفان اسلامی» را با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزار می‌کند.

در این نشست علمی که با ارائه حجت‌الاسلام سعید رحیمیان همراه خواهد بود، حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا، محمد مهدی گرجیان، و محمد یوسف نیری به‌عنوان شورای داوران، و عسگری سلیمانی امیری، مسعود اسماعیلی و خیرالله محمودی به‌ عنوان ناقدان طرحنامه حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان جهت شرکت رایگان در این نشست علمی می‌توانند روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سالن دکتر شهیدی مراجعه نمایند.