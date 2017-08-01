ناطق نوری چگونه از فدراسیون بوکس رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کسی باور نمی کرد که پدر بوکس ایران پس از حدود سه دهه فعالیت در این فدراسیون به یکباره خسته شده و استعفا دهد. ماجرا به بیش از سه ماه گذشته بازمی گردد، روزهایی که حتی خانواده احمد ناطق نوری نیز راضی نبودند پدر بیش از این در فدراسیون فرسایشی و پرحاشیه بوکس ریاست کند. اصلا شاید برای همین بود که در چند سال اخیر هم امور اجرایی به دیگران سپرده شد.

ناطق نوری بدون شک ناجی بوکس در روزهای آغازین پس از انقلاب بود. او این کودک سر به هوا را راه انداخت و در برهه ای از زمان بوکس ایران حتی مدعی کسب مدال در المپیک هم شد. فراموش نکنیم وی سالها قبل «آسه بال» مربی تیم قهرمان جهان را به ایران آورد و شاید نسل ستاره قدیمی بوکس را بتوان شاگردان و دست رنج این مربی کوبایی دانست.

هرچقدر هم عده ای سعی کنند به مدیریت ناطق نوری انتقاد کنند او خدمات گسترده ای برای بوکس ایران انجام داد و از چهره مقبول سیاسی خود بارها برای بوکس استفاده کرد اما شاید بتوان بزرگترین انتقاد به ناطق نوری را در اعتماد به اطرافیانش دانست. افرادی که برای منافع شخصی خود به وی نزدیک شده اند و مشاوره های غلط داده و می دهند.

بحث کناره گیری ناطق نوری به ویژه در دو هفته اخیر قوت بیشتری گرفت و سرانجام پس از جلسات دربسته در فدراسیون بوکس ناطق نوری نهم مرداد به دفتر وزیر ورزش و جوانان رفت و استعفای خود را همانجا به وزیر داد. همانجا هم حکم رئیس افتخاری فدراسیون بوکس را گرفت!

چه کسی سرپرست فدراسیون بوکس می شود؟

وزارت ورزش و جوانان حالا باید سرپرستی برای فدراسیون پرحاشیه بوکس انتخاب و معرفی کند. اگرچه هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما در کنار برخی گزینه های نزدیک به دبیر فدراسیون همچون گواری و منتقمی، نام یک گزینه دیگر هم در بین گزینه های سرپرستی به گوش می‌رسد: ثوری مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان.

هرچند ثوری در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تایید نکرد اما آن را نفی نیز نکرد. شاید وی که برای ریاست فدراسیون بوکس نیز برنامه دارد قید سرپرستی را بزند. برخی هم طبق اساسنامه و روال می گویند روح الله حسینی نایب رئیس فعلی فدراسیون باید سرپرست شود، فردی که تا همین امروز هم امور اجرایی را در دست داشت و وی نیز همچون ناطق نوری به برخی اطرافیان منفعت طلب میدان داده است. در این میان با گزینه های دیگری نیز صحبت شده که برای طبیعی تر نشان دادن استعفای ناگهانی ناطق نوری از بوکس معرفی سرپرست را به وقفه می اندازند.

آنچه مسلم است اینکه چه کسی سرپرست بوکس می شود تاثیر مستقیمی روی نتیجه انتخابات خواهد داشت. حالا شاید هیات های استانی بتوانند بدون رودربایستی روی چند گزینه در مجمع تمرکز کنند و یکی را انتخاب کنند. اما آنچه دغدغه اصلی این فدراسیون است این بوده که آیا حاشیه های سرسام آور بوکس، دخالت حتی کارمندان جزء و غیر فنی در امور فدراسیون، فضای پرتنش و بی احترامی و فحاشی به خبرنگاران، بایکوت خبری برخی رسانه های مطرح کشور که جز به ضرر فدراسیون نیست، ایجاد دسته و باندبازی و گروه بندی با آمدن سرپرست جدید به پایان می رسد یا خیر؟!