صعود دو پله ای شطرنج ایران در فهرست ماهانه فیده

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شطرنج فهرست جدید ماهانه خود در بخش انفرادی و تیمی را منتشر کرد. بر این اساس در بخش استاندارد «مگنوس کار لسن» قهرمان حال حاضر جهان با ۲۸۲۲ واحد ریتینگ در صدر برترین شطرنج بازان جهان قرار دارد. در این رده بندی «وسلی سو» از آمریکا با ۲۸۰۷ واحد ریتینگ جایگاه دوم را در اختیار دارد و جایاه سوم در اختیار دیگر شطرنج باز آمریکا به نام «فابیا نوکاروانا» است که ۲۸۰۷ واحد ریتینگ دارد.

در این بخش از فهرست ماهانه فیده و از میان نمایندگان کشورمان، پرهام مقصودلو با ۲۵۹۰ واحد ریتینگ در صدر بازیکنان ایرانی قرار دارد. پویا ایدنی با ۲۵۶۹ واحد ریتینگ در جایگاه دوم است و سیدامین طباطبایی با ۲۵۴۵ واحد ریتینگ عنوان سوم را در اختیار دارد.

در بخش بانوان فهرست جهانی فیده «هو یفان» ازچین با ۲۶۵۲ واحد ریتینگ همچنان صدرنشین است ضمن اینکه «ونجون جو» با ۲۵۷۸ واحد ریتینگ جایگاه دوم را از آن خود کرده و «آنا موزاچوک» از اکراین هم در رده سوم قرار دارد.

در این بخش، سارا خادم الشریعه با ۲۴۳۳ واحد ریتینگ جایگاه چهلم برترین شطرنج بازان جهان را در اختیار دارد و همچنان صدرنشین دیگر شطرنج بازان کشورمان است. بعد از وی میترا حجازی پور ۲۱۴۱ واحد ریتینگ در رده دوم برترین شطرنج بازان کشورمان قرار دارد.

به این ترتیب شطرنج ایران با میانگین ریتینگ ۱۰ نفر برتر شطرنج بازان کشورمان و مجموع ۲۵۲۶ واحد ریتینگ در لیست جدید ماهانه فیده دو پله صعود کرد و جایاه ۳۳ جهان را در اختیار گرفت.