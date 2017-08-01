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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۷

پس از ۵ ساعت عملیات امداد و نجات؛

دو نفر گرفتار در ارتفاعات روستای «بَرغان» نجات یافتند

دو نفر گرفتار در ارتفاعات روستای «بَرغان» نجات یافتند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از نجات جان دو نفر گرفتار در ارتفاعات روستای بَرغان خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرفتار شدن دو نفر در منطقه کوهستانی روستای سورهه، اظهار کرد: تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر شهرستان کرج و ساوجبلاغ شامگاه گذشته اقدام به عملیات جستجو و نجات در محدوده اعلام‌شده کردند.

رجبی تأکید کرد: عملیات جستجو و نجات با توجه به ارتفاع سه هزار و ۱۰۰ متری، لایه‌های سنگلاخی، تاریکی هوا، شیب تند و صعب‌العبور بودن مسیر بیش از ۵ ساعت به طول انجامید.

وی اضافه کرد : حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر و اقدامات اولیه امدادی و پیش بیمارستانی باعث شد تا عملیات فوق در ساعت ۳ بعد از نیمه‌شب بدون مصدوم و با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 4047037

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