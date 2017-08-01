دو نفر گرفتار در ارتفاعات روستای «بَرغان» نجات یافتند

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرفتار شدن دو نفر در منطقه کوهستانی روستای سورهه، اظهار کرد: تیم امداد و نجات کوهستان هلالاحمر شهرستان کرج و ساوجبلاغ شامگاه گذشته اقدام به عملیات جستجو و نجات در محدوده اعلامشده کردند.
رجبی تأکید کرد: عملیات جستجو و نجات با توجه به ارتفاع سه هزار و ۱۰۰ متری، لایههای سنگلاخی، تاریکی هوا، شیب تند و صعبالعبور بودن مسیر بیش از ۵ ساعت به طول انجامید.
وی اضافه کرد : حضور بهموقع نیروهای عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر و اقدامات اولیه امدادی و پیش بیمارستانی باعث شد تا عملیات فوق در ساعت ۳ بعد از نیمهشب بدون مصدوم و با موفقیت به پایان رسید.
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