جسد یکی دیگر از مفقودان حادثه چال کندی دزفول کشف شد

امیر عیسی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جسد حسن غلام نژاد ۵۵ ساله یکی دیگر از گردشگران مفقود شده در حادثه چال کندی دزفول صبح روز سه شنبه در رودخانه دز پیدا شد.



وی افزود: جسد مذکور صبح روز سه شنبه در رودخانه دز و اطراف پادگان قدس از سوی یک قایقران محلی پیدا شد.



به گزارش خبرنگار مهر، با پیدا شدن جسد این فرد تنها یک مفقودی دیگر از گردشگران اهوازی حادثه رودخانه دز باقی مانده است.