تقاطع غیر همسطح شهدای مدافع حرم در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیر همسطح شهدای مدافع حرم امروز سه شنبه در کرمانشاه طی مراسمی با حضور خانواده معظم شهدای مدافع حرم، استاندار و جمعی دیگر از مسئولان، به بهره برداری رسید.

آرش رضایی، شهردار کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: در منطقه ای که خبر از نا امنی و تخریب وجود دارد، این پروژه نشان از سازندگی در کشور است و این سازندگی را مدیون شهدای مدافع حرم سربازان نظام و دیپلماسی قوی و هوشمندانه دولت هستیم.

وی با بیان اینکه ایران در منطقه حوزه نفوذ دارد، گفت: کسانیکه میخواهند ما را به چالش بکشند در حوزه نفوذ ما در منطقه ورود می‌کنند.

رضایی افزود: بدخواهان نظام میخواهند میان سربازان نظام و دولت به عنوان دو بازوی کشور اختلاف بیاندازند، اما این دو بازو کشور را به دژ محکمی تبدیل کرده که به تعبیر مقام معظم رهبری ترقه بازی ها خللی در نظام ایجاد نمی‌کند.

شهردار کرمانشاه در خصوص این پروژه گفت: این تقاطع از سال ۹۲ تا ۹۵، سی و دو درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما از تیر ۹۵ تا الان ۶۸ درصد دیگر به پیشرفت فیزیکی آن اضافه شده است.

رضایی گفت: تقاطع تبدیل به چهار راه کاملی شده و با طرح توسعه که در شهرک امام و دولت آباد داریم شبکه کامل منتقل می‌شود به تقاطع ده مجنون که ممکن است به رفتار ترافیکی در خیابان کارگر و چهار راه وکیل آقا تاثیر گذار باشد.

وی بیان کرد: با توافق بنیاد مستضعفان معبر جدیدی به شهرک دولت آباد اضافه می‌شود و بزودی عملیات اجرایی آن شروع میشود.

رضایی با بیان اینکه استانداری، این تقاطع را در اولویت تخصیص اعتبار و جذب نقدینگی قرار داده بود، گفت: پروژه از منابع داخلی با ده و نیم میلیارد، و در مجموع با نوزده و نیم میلیارد تکمیل شد.

جاسمی، نماینده کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: روند رفع گره های ترافیکی در کرمانشاه باید ادامه داشته باشد تا شرایطی در شأن مردم فراهم شود.

وی افزود: ما در مجمع نمایندگان نیز با وزیر کشور و معاونین ملاقات میکنیم تا بودجه و امکانات کافی برای مرتفع کردن معضلات ترافیکی داشته باشیم.