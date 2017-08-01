ارسال ۲۱۰۰ اثر به جشنواره کودک و نوجوان رضوی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موزونی امروز سه شنبه در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره کودک و نوجوان رضوی مراکز کانون استان کرمانشاه که در مرکز شماره ۴ کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره یک فرآیند یکساله دارد و سعی شده که بدون پشتوانه های خاص در تنهایی اما با قوت این برنانه فرهنگی انجام شود.

وی افزود: حدود ۲ هزار و ۱۰۳ اثر در ۸ رشته از سراسر استان به این جشنواره ارسال شد و این یک آمار چشمگیر است.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه ادامه داد: رشته های قصه گریی، کاردستی، نشریه دیواری، کتاب نویسی، داستان نویسی، شعر و سرود از ان دسته بودند.

وی ابراز داشت: از این تعداد ۱۵۰ اثر به تهران ارسال شد که در نهایت ۷ برگزیده کشوری داشتیم.

موزونی با اشاره به اینکه طی امروز از ۵۶ نفر در این مراسم تجلیل خواهد شد، گفت: البته می بایست این تعداد بیشتر از این ها باشد ولی بدلیل هزینه های کم، توانایی این کار را نداشتیم.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اکثر کارهای فرهنگی ما در راستای تربیت جسمی است اما بنده معتقدم پرورش روحی باید در اولویت باشد.

وی هدف از این جشنواره را ارتباط عاطفی همراه با معرفت کودکان با اهل بیت معرفی کرد و یادآور شد: گرچه محفوظات خوب است اما باورهای کودکان بخاطر ماندگاری در ذهن بسیار اثرگذارتر خواهد بود.

موزونی تصریح کرد: در این راستا با یک نوع آموزش غیر مستقیم در قالب فرهنگ و هنر بین ائمه اطهار(ع) و کودکان یک رابطه معنوی ایجاد می کنیم.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: کودکان و نوجوانان باید با دوبال دینی و ملی پرواز داده شوند و در این دنیای پراز آسیب و نامهربان پرداختن به معنویت باید در دستور کار ادارات و ارگان ها قرار گیرد.