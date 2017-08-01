به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمیدرضا خانپور در نشست تخصصی مدیران واحدهای تولیدی صادراتی با مدیر کل گمرک استان در شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: این نشست در راستای حل مسائل و مشکلات گمرکی، توسعه صادرات، آشنایی آخرین قوانین و مقررات گمرکی، بسته‌های حمایتی موجود و راهکارهای توسعه صادرات و همچنین مشوق‌های حمایتی موجود برای واحدهای صنعتی که دارای ظرفیت صادراتی هستند، برگزار شد.

وی یکی از برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک را توسعه بازار فروش محصولات صنایع کوچک و متوسط استان در بازارهای بین‌المللی عنوان کرد و افزود: تلاش جهت جذب و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رویکرد استقرار صنایع صادرات‌محور، کمک و حمایت مالی به میزان ۵۰ درصد به واحدهای تولیدی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی با هدف توسعه صادرات، شناسائی و معرفی بازارهای هدف (کشورهای خارجی) به واحدهای صنعتی از مهم‌ترین اقدامات این شرکت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین کشورهای روسیه، ترکیه، سوئد، رومانی، عراق، افغانستان، ایتالیا، لهستان، لیبی، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، آذربایجان را مقصد کالاهای صادراتی این واحدهای صنعتی عنوان کرد.

خانپور ادامه داد: پودر و مایع لباسشویی، سدیم لوریل سولفات، نخ تکستوره از پلی‌استر، انواع کابل‌های برق و مفتول از آلومینیوم، سیلیکات سدیم جامد، موم باگرید دارویی، کره گیاهی کانتینر، لوله و شیلنگ‌های سخت و شکننده از پلیمرهای اتیلن، رزین‌های الکید اصلاح شده، مویز از جمله کالاهای صادراتی بوده است.

برگزاری تور صنعتی فرماندهان بسیج ادارات کل قزوین به شهرک صنعتی کاسپین

بازدید علمی به همراه جلسه هماهنگی و ارزیابی برنامه‌های عملیاتی فرماندهان بسیج ادارات کل استان قزوین با حضور فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد.

رضا صفاری معاون صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در حاشیه این بازدید اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن روز ملی حمایت از صنایع کوچک بیش از ۴۰ نفر از فرماندهان پایگاه‌های بسیج ادارات استان در راستای اقتصاد مقاومتی از خط تولید چند واحد صنعتی بازدید کردند.

وی همچنین از جلسه شورای فرماندهان با موضوع برگزاری کارگاه‌های نهضت روشنگری با محوریت اقتصاد مقاومتی و تأکید بر استفاده ادارات استان از کالای ایرانی در محل سالن کنفرانس مرکز خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین خبر داد.