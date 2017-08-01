همایش شعر و چاووش رضوی در بوانات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،به مناسبت دهه کرامت و همزمان با میلاد علی ابن موسی الرضا(ع) همایش شعر و چاووش با حضور شاعران برتر استان و شهرستان و چاووش خوانان شهرستان در صحن امامزاده حمزه برادر بزرگوار امام رضا(ع) در روستای بزم شهرستان بوانات برگزار می شود .

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بوانات مهد ذوق هنری است گفت: در این همایش شاعران برتر استان فارس و شهرستان بوانات با قرائت اشعار خود در مدح وثنای امام هشم(ع) و ودهه کرامت و بزرگداشت امامزادگان شهرستان دهمین یادمان امامزاده شاه میر حمزه ابن موسی الکاظم(ع) را گرامی داشته و از پیر چاووشان رضوی تجلیل خواهد شد.

حسین برزگر با تبریک دهه کرامت در خصوص بزرگداشت حریم اهل بیت گفت عالی ترین ارزش وجودی انسان در نظام خلقت، عبودیت حق تعالی است که شکل و فرم مخصوص آن از زیباترین جلوه های استعداد هنری یک انسان می تواند باشد؛ انسان مسلمان، لحظه های عبادتش، لحظات نمایش عشق و دلدادگی او با خدا است که آن را با هیچ چیز عوض نمی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوانات با بیان اینکه زیارت و حضور در آستان مقدس اولیای حق، از پربارترین نمونه های این تجلّی و نمایش دلدادگی است که زائر عارف دلباخته، پیوسته آن را از خداوند طلب می کند گفت: در طول تاریخ، مسلمانان برای انجام زیارت، جان و مال خود را فدا کرده اند و در این راه سختیها را به جان خریده اند تا بتوانند لحظاتی در حرم اهل بیت علیهم السلام ، از فیض آنان بهره ببرند.

وی افزود: از جمله این سنتها که نشانی از تعظیم شعائر و تقوای قلوب مؤمنان است، سنّت «چاووشی خوانی» است.

به گزارش خبرنگار مهر، چاووشی خوانی چنین بوده است که کاروان عشق، هنگام عزیمت به خانه خدا و عتبات عالیات عِطر صلوات و سلام بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم را در فضای شهر و روستا و در کوچه پس کوچه های آن به مشام شیعیان می رساندند.