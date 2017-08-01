به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قباد خنجری ، در خصوص ادعای «مهدی» متهم ردیف دوم پرونده «بنیتا» مبنی بر اطلاع سرقت خودرو و وجود نوزاد ۸ ماهه در آن به کلانتری «خاتون آباد» ، گفت: همه تصاویر کلانتری خاتون آباد در هر لحظه ضبط شده و موجود است.

وی افزود: بنده به همراه فرمانده انتظامی شرق استان تهران تصاویر ضبط شده کلانتری خاتون آباد را مشاهده کردیم و هیچ مراجعه ای مبنی بر ادعای متهم دیده نشد و دوربین ها ادعای متهم ردیف دوم پرونده «بنیتا» را تایید نمی کنند.

بر اساس این گزارش، «مهدی» متهم ردیف دوم پرونده «بنیتا» ادعا کرده بود، که سرقت خودرو و وجود کودک ۸ ماهه در آن را به کلانتری «خاتون آباد» پاکدشت خبر داده بود.

«بنیتا» کودک ۸ ماهه ای است که سارقین به قصد سرقت خودرو به ماشین پدر وی نزدیک شدند و کودک را به همراه خودرو به سرقت بردند و سپس با رها کردن خودرو، موجبات مرگ این کودک بی گناه را فراهم کردند.