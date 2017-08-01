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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

فرماندار شهرستان بدره خبر داد:

اختصاص ۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمران شهری بدره

اختصاص ۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمران شهری بدره

ایلام-فرماندار شهرستان بدره از اختصاص ۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمران شهری بدره خبر داد.

سیروس مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری ۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های عمران شهری در شهر بدره اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بدره از جمله شهرستان های تازه تاسیس استان ایلام است، گفت: توجه به پروژه های عمران شهری از اهمیت خاصی در این شهر برخوردار است.

مرادحاصلی با اشاره به ظرفیت های شهرستان بدره در بخش کشاورزی، گفت: هم اکنون پروژه های مختلف برای آبیاری تحت فشار در نقاط مختلف شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: یکی از ظرفیت های مهم شهرستان بحث رودخانه پشت سد سیمره است که محلی برای جذب گردشگری و تولید آبزیان شده است.

فرماندار افزود: هم اکنون طرح های زیادی در زمینه تولید ماهی در قفس در پشت این سد مشغول به فعالیت است که باعث اشتغال جوانان شهرستان شده است.

کد مطلب 4047163

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