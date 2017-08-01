عملیات احداث جاده کنار گذر شهر نوش آباد آغاز شد

علی اصغر شقایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جاده به طول دو کیلومتر و با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان شهرداری نوش آباد تا پایان امسال زیرسازی و پس از آن توسط اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل آسفالت می شود.

وی اظهار کرد: با احداث این جاده ضمن اتصال نوش آباد به کنار گذر اصلی شهرستان، این شهر از بن بست جغرافیایی خارج می شود.

شهردار نوش آباد ایجاد شدن زمینه جذب بیشتر گردشگر به داخل شهر نوش آباد را از دیگر مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: شهر نوش آباد به عنوان برندی تاریخی و فرهنگی در کشور همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی زیادی است.