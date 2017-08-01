عملیات احیا و مرمت قبه سبز ظرف دو سال به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر سه شنبه در آیین آغاز عملیات مرمت و باسازی قبه سبز، اظهار کرد: در راستای عملیات بازسازی و مرمت قبه سبز شهر کرمان هیئت امنایی ایجاد شد که متشکل از مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری استان کرمان است.

وی افزود: هدف فقط بازسازی و مرمت قبه سبز نیست بلکه به دنبال حیات بخشیدن به این مجموعه دانشگاهی تاریخی هستیم و مانند دانشگاه تاریخی اکسفورد در این مکان هم دانشگاه راه اندازی می شود.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بررسی های کارشناسانه میراث در این مجموعه صورت می گیرد، گفت: درصدد این هستیم که این دانشگاه به عنوان اثر زنده دانشگاهی با نام دانشگاه قبه سبز احیا شود.

رزم حسینی تصریح کرد: در راه سازندگی و آبادانی یک منطقه همیشه عده ای مخالف هستند که خوشبختانه این مورد با تدبیر به جلو پیش رفت.

وی با بیان اینکه باید در صحنه سازندگی و آبادانی به جاهای طلایی بین المللی دست یابیم، افزود: استان کرمان پنج اثر ثبت جهانی دارد که سه اثر آن در دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته به ثبت جهانی رسید.

رزم حسینی استان کرمان را دارای ظرفیت های فراوان تاریخی دانست و گفت: باید در راستای توسعه و پیشرفت استان دست در دست هم دهیم و این در حالی است که پروژه بازسازی بازار شهر کرمان با همکاری شبانه روزی بازاریان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

استاندار کرمان با تاکید به اینکه استان کرمان در سه سال گذشته با توازن توسعه و معین های اقتصادی قدم در راه سازندگی گذاشته است، اظهار کرد: از این آثار که ثروت های ملی هستند غافل شده ایم که یکی از آنها کسب درآمد از طریق گردشگران به عنوان ثروت جاری است.

وی ادامه داد: زنان عشایر در استان کرمان نمونه ای از غیرت هستند، که باید به نسل های بعدی معرفی شوند و این در حالی است که در منطقه هنزا در رابر این زنان در مناطق بوم گردی به طب سنتی می پردازند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ورود گردشگر به استان کرمان رو به افزایش است، بیان داشت: گردشگران قوانین عرف جامعه را رعایت می کنند و ما باید آرامش سیاسی و تسهیلات را برای گردشگران فراهم کنیم.

رزم حسینی زمانبندی برای احیا و مرمت قبه سبز را مهم دانست و افزود: این پروژه حداکثر تا دو سال دیگر باید به اتمام برسد و در حین مرمت این بنا، پژوهشگران و محققان در این مکان حضور داشته و به کاوش بپردازند.