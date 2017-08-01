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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

دو سوارکار کردستانی به اردوی تیم ملی استقامت دعوت شدند

دو سوارکار کردستانی به اردوی تیم ملی استقامت دعوت شدند

سنندج-دوسوارکار کردستانی برای نخستین بار به تیم ملی رشته استقامت دعوت شدند و باید روز ۱۶ مرداد ماه خود را به مربیان اردوی تیم ملی معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت سوارکاری کردستان، آرش میهمی و آزاده بهارلویی دو ورزشکار کردستانی هستند که براساس اعلام فدراسیون سوارکاری باید به همراه هفت سوارکار دیگر از دیگر مناطق ایران به اردوی تیم ملی سوارکاری ملحق شوند.

این اردو به مدت سه روز در مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران برگزار می شود. از میان دعوت شدگان پنج ورزشکار به مسابقات بین المللی رشته استقامت اعزام می شوند.

آرش میهمی بیش از ۱۰ سال و آزاده بهارلویی هشت سال سابقه سوارکاری دارند و از سوارکاران مطرح این رشته در تیم کردستان به شمار می روند، کردستان از استان های مستعد در رشته سوارکاری و هرساله مسابقات ملی استقامت و زیبایی در این استان برگزار می شود.

کد مطلب 4047238

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