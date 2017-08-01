دو سوارکار کردستانی به اردوی تیم ملی استقامت دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت سوارکاری کردستان، آرش میهمی و آزاده بهارلویی دو ورزشکار کردستانی هستند که براساس اعلام فدراسیون سوارکاری باید به همراه هفت سوارکار دیگر از دیگر مناطق ایران به اردوی تیم ملی سوارکاری ملحق شوند.

این اردو به مدت سه روز در مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران برگزار می شود. از میان دعوت شدگان پنج ورزشکار به مسابقات بین المللی رشته استقامت اعزام می شوند.

آرش میهمی بیش از ۱۰ سال و آزاده بهارلویی هشت سال سابقه سوارکاری دارند و از سوارکاران مطرح این رشته در تیم کردستان به شمار می روند، کردستان از استان های مستعد در رشته سوارکاری و هرساله مسابقات ملی استقامت و زیبایی در این استان برگزار می شود.