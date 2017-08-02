به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه بود که باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «میزان کمک های مردمی از اول تا هفتم مرداد، ۷۴۶,۳۰۱,۷۷۸ ریال (۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان) بوده است. این باشگاه مجددا روز سه شنبه آمار دیگری را از اول تا نهم مرداد (روز دوشنبه) اعلام کرد که میزان این کمک ها، ۱,۶۷۳,۲۲۵,۹۱۶ ریال (۱۶۷ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان) می باشد. بر این اساس می توان متوجه شد که میزان این کمک ها طی دو روز (از هفتم تا نهم مرداد) رشدی بالغ بر دو برابر داشته است.»

در واقع در تمام دنیا باشگاه ها روی شانه های هوادارانشان جلو می روند و کمک مردمی هم همیشه هست اما نکته ای این وسط وجود دارد که باید به آن پرداخت.

کاسه گدایی برای ژوزه

هواداران استقلال و پرسپولیس با روش جدید درآمدزایی این دو باشگاه تا همین امروز هم کمک های زیادی به باشگاه خود کرده اند و بخشی از هزینه ها را پوشش داده اند. آنها علاوه بر بلیت خریدن و به ورزشگاه ها رفتن پیامکی هم به تیمشان کمک می کنند اما به نظر می رسد این کمک ها که از روی عشق و احساس صورت می گیرد، در حال خارج کردن خود میزبان و مالک این دو باشگاه است.

اسپانسر به جای خود، مسیر جدید درآمدزایی هم به جای خود، اما گرفتن کاسه گدایی برای کمک مردمی در شان وزارت ورزش نیست که متولی و صاحب این دو باشگاه است چه از سوی استقلال صورت بگیرد یا پرسپولیس فرقی ندارد.

این دو باشگاه بعد از منتفی شدن دربی آلمان از نظر مالی با مشکل مواجه شدند و برای پرسپولیسی که مسئله ای به نام «ژوزه» هر روز آن را تهدید می کند این فشار و ترس بیشتر از استقلالی است که تقریبا پرونده ای در فیفا -منهای کاوه رضایی و تیموریان- ندارد. با این حال باید درست نگاه کرد و پرسید مالک کیست؟

مالک استقلال و پرسپولیس هزینه ملک خودش را نمی دهد!

مالک این دو باشگاه وزارت ورزش است. اینکه یک وزارتخانه مالک دو تیم رقیب باشد به خودی خود اشکال دارد -که البته با ظاهر فریبی استقلال به وزارتخانه دیگری سپرده شده اما تصمیم ساز هر دو تیم وزارت ورزش است- البته اشکال بالاتر این است که چرا این مالک خودش هزینه های ملک خودش را پرداخت نمی کند؟

وزارت ورزش مالک است، خودش هیات مدیره را انتخاب می کند و حتی مدیر عامل هم عملا با تصمیم این وزارتخانه انتخاب می شود. با این وجود اما موقع پرداخت هزینه ها که می شود این وزارتخانه از نظر قانونی نمی تواند به باشگاه های خودش پول بدهد!

سید علی آقازاده معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که امسال چه میزان اعتبار در اختیار باشگاه های استقلال و پرسپولیس قرار می گیرد؟ گفت: «این وزارتخانه براساس قانون نمی تواند پولی به باشگاههای دولتی استقلال و پرسپولیس پرداخت کند. وزارت ورزش به دلیل منع قانونی هیچ زمانی نمی تواند به باشگاه های استقلال و پرسپولیس پولی پرداخت کند و سالهای پیش نیز این روند بوده داشته است.»

مناف هاشمی از دیگر معاونان وزارت ورزش هم سه سال پیش در این خصوص گفته بود: «در دو سال گذشته وزارت ورزش ممنوعیت صرف هزینه در ورزش حرفه‌ای را داشته و این ممنوعیت هنوز هم وجود دارد ولی اینکه مسیر در آینده چگونه باشد براساس سیاست‌گذاری گودرزی است و وزارت ورزش فعلا پولی به این دو باشگاه نمی‌دهد.»

جالب اینجاست که بر حسب گفته مناف هاشمی از سال ۹۱ تاکنون هیچ پولی به این دو باشگاه داده نشده و آنها البته تازه یکی دو سال است که اسپانسری دارند که بخشی از هزینه ها را پرداخت می کند و البته که خصوصی هم نشده اند. این یعنی آنکه مالک از سال ۹۱ تاکنون برای ملکش هزینه نکرده است!

انتقاد از انتصاب های خود!

جالب اینجاست که وزارتخانه ورزش خودش مدیر و هیات مدیره را در تمام سال های اخیر انتخاب و انتصاب کرده اما خودش از مدیران خودش بابت بدهی هایی مثل همین ژوزه بارها انتقاد کرده که اگر هم انتقادی در این زمینه باشد مستقیما بر می گردد به خود وزارت ورزش که نه پول می دهد نه انتخاب مدیرانش درست بوده است. به طور کلی پول ژوزه را نباید از مردم گرفت و خود وزارت ورزش که مالک است باید این تعهد را بپردازد . اگر هم مالک نیست که لزومی ندارد هیات مدیره و مدیران عامل را انتخاب کند.

پرسپولیس و استقلال به خودی خود بدهکار نیستند. این دو باشگاه های بزرگی هستند که مالک آنها نمی خواهد هزینه بزرگی آنها را پرداخت کند و یا قانونا مالک نمی تواند در هزینه تیمداری شریک باشد اما آیا باید در چنین شرایطی که وزارت حق مالکیت خودش را اجرا نمی کند باید مردم این هزینه ها را پرداخت کنند؟