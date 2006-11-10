حضور در انتخابات خبرگان تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حجت الاسلام احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه علی ابن موسی الرضا با بیان اینکه مجلس خبرگان مظهر مردم سالاری دینی نظام اسلامی است ابراز امیدواری کرد مردم در این انتخابات هم ، همانند گذشته با حضور خود قدرت انقلاب اسلامی را به رخ دشمنان بکشند .

وی شکست های پی در پی دشمنان را حاصل حضور دین مدارانه مردم در صحنه های مختلف انقلاب دانست و تصریح کرد : شرکت در انتخابات مجلس خبرگان یک تکلیف شرعی است و کسی که در این انتخابات شرکت نمی کند یا منکر امام زمان یا منکر امر حضرت ولی عصر است .

امام جمعه مشهد در توضیح این مطلب افزود : عقل سلیم نمی پذیرد در یک وسعت زمانی یک هزار و 172 ساله ولی عصر و امام معصوم تکلیف مردم را نامشخص بگذارند .

وی ادامه داد : برهمین اساس امام معصوم به خاطر رسالت جهانی سازی معاونت "مجتهد جامع الشرایط" را تعیین کردند و در آن شرایط را مشخص کرده اند و انتخابات مصداق آن را بر عهده مردم گذاشته اند .

علم الهدی اضافه کرد : به این دلیل که در مسایل مشترک بین مردم نمی توان به چند نفر مجتهد رجوع کرد مردم از طریق "فقیه شناسی" که به او وکالت می دهند با شناسایی حوزه معاونت بیعت و با او و نظارت بر ولی فقیه امور اجتماع را به جلو ببرند .

وی خاطرنشان کرد : این مکانیسم در قانون اساسی در قالب مجلس خبرگان تعریف شده و با انتخاب یک فرد در واقع هر فرد به عضو مجلس خبرگان وکالت شرعی از سوی خود می دهد.