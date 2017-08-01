آغاز مرمت قبه سبز/عملیات بازسازی۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر سه شنبه در آیین آغاز عملیات مرمت و بازسازی قبه سبز در شهر کرمان، اظهار کرد: امروز با اجرایی شدن عملیات مرمت و بازسازی قبه سبز، افتخار بزرگی در کارنامه استاندار کرمان رقم خورد و این در حالی است که کرمان استانی تاریخی، فرهنگی همراه با مدنیت است.

وی افزود: بنای قبه سبز با قدمت بیش از ۷۰۰ سال به عنوان مهم ترین بنای فرهنگی و علمی جنوب شرق مطرح بوده است به گونه ای که دانشجویانی در این مکان تربیت یافته اند و به نقاط مختلف دنیا اعزام شده اند.

وفایی ادامه داد: این بنا یکی از یادگاری های علم و فرهنگ از اولین حاکمان در تاریخ کرمان بعد از سال ها مهجوریت است.

وی گفت: امروز شاخص ترین بنای دانشگاهی جنوب شرق ایران با همکاری هم جانبه استاندار کرمان بازسازی و مرمت می شود.

وفایی با اشاره به اینکه این بنا در دو حوزه شاخص است، گفت: این بنا هم به لحاظ علمی و فرهنگی و هم به لحاظ مصالح، کاشی و معرق شاخص است و بنا به گفته معماران بزرگ کشور در این بنا از قدیمی ترین کاشی در ایران استفاده شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان عنوان کرد: تیم های کارشناسی در مکان مستقر است که در دو حوزه مرمت و کاوش در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه در راستای بازسازی این بنا باید املاک این محدوده خریداری و آزاد شود، گفت: ما برای ایجاد پلاک، حصار و تملک نیاز به حمایت شهرداری داریم.

وفایی بیان داشت: در راستای کاوش و مرمت این بنای تاریخی به ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم و این در حالی است که امروزه بیش از ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات غیر دولتی در این زمینه استفاده می شود.

همچنین شهردار کرمان در این خصوص گفت: ۳۰ ملک در این محدوده در راستای بازسازی و مرمت قبه سبز باید خریداری و تخریب شود که شش ملک خریداری و آزاد شده است.

بابایی با اشاره به اینکه یک سوم املاک آماده تخریب است، افزود: مابقی املاک هم خریداری و تخریب خواهد شد و حصار کشی تمام محدوده قبه سبز انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: احیای مسیر دسترسی به این بنای تاریخی و بهسازی کوچه در دستور کار بهسازی شهرداری است.